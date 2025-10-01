ÃæÀîæÆ»Ò¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÊì¤Ë¡ª»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÊú¤¤¤¿¾Ð´éSHOT¤ò¸ø³«¡Ö½é¤á¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
10·î1Æü¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÀîæÆ»Ò¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÏÓ¤ËÊú¤¤¤¿¡ÈÊì¿Æ¡ÉSHOT¤ò¸ø³«
9·î30Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö9:30º¢¤ËÌµ»ö¡¢¸µµ¤¤ÊÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡ª Êì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö2¿Í¤È¤â2600g±Û¤¨¡ª »ºÀ¼¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÃæÀî¡£
Íâ10·î1Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼ê¤ËÁÐ»Ò¤òÊú¤¤¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÁÐ»ÒÃË»Ò¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ5¥¥í°Ê¾å¡ª¤¬ÇúÃÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ ¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ì¥¢¤¹¤®¤ëÂÎ¸³¤ò¤·¤¿°ìÆü¡×¡ÖËÜÅö¤ËÌµ»ö¤Ë·ò¹¯¤Ë»º¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¹ðÇò¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤Àº£Æü¤ÏÊÌ¼¼¤Ç°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Ê¤Î¤Ç ºòÆü´¶¤¸¤¿¥ì¥¢¤Êµ¤»ý¤Á¤ò³¨Æüµ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿´¶¤Ê¤É¤òÅº¤¨¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤â·ÇºÜ¤·¡¢¡ÖÄë²¦ÀÚ³«¤Î¤³¤È¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç ²þ¤á¤Æ¤Þ¤¿¥ì¥ÝÌ¡²èÉÁ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖËã¿ì¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¦¤Þ¤¹¤®¤ÆºòÆü¤Ï¤ªÊ¢¤Î¥¥º¤Û¤ÜÄË¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É ÌÀ¤±Êý¤«¤éº£¤Ï¤À¤ó¤À¤óÀÚ¤Ã¤¿¸åÄË¤¤¤«¤Ê¡¢¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÉÝ¤¤¤±¤ÉÉÔ°Â¤À¤±¤É¡¢¤è¤ê¤â Ìµ»ö¤ËÁÐ»Ò¤¬À¸¤¤Æ¤ë¡ªÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡ª ½é¤á¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾å½ñ¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡×¡ÖÌ¾Á°¤â¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤¿´¶¤¸¤·¤Þ¤¹¡ª ¥¥ê¥Ã¤È·Ï¤Î·»¤È¡¢Ìþ¤··ÏÄï¡¢¤Ê¤«¤ó¤¸¡×¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î°õ¾Ý¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö»ºÀ¼¤ÇÉ×¤¬ÉÃµã¤¤·¤Æ¤¿¡×¡Ö¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ß¤ó¤Ê¤ËÍê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ Ì¿¤ò¤Þ¤â¤ë¡ª¿ÍÀ¸¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢¡ÈÊì¿Æ¡É¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃæÀî¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¡£2023Ç¯4·î¤Ë·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯5·î5Æü¤Ë¤ÏÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó½Ð»º¤·¤¿Â©»Ò¤é¤ÏÆóÍñÀ¤ÎÁÐ»Ò¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
