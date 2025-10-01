スポーツ用品販売のアルペンは、プライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」から、はじめてのフルマラソン完走をサポートする、2層構造の超厚底ソールを搭載したランニングシューズ「FT5／36（エフティーゴサンロク）」の今年新モデルを全国のスポーツデポ・アルペンおよび公式オンラインストアで新たに発売する。

アルペン初の本格ランニングシューズ「FT5／36」は、超厚底2層構造ソールを採用し、「クッション性」と「安定性」を兼ね備えた設計で足を守りながら、はじめてのフルマラソン完走をサポートする。

発売以来、初心者からベテランまで幅広いランナーの人々に支持され、手に取りやすい価格と優れた機能性が高く評価されている。

発売後はSNSで「ティゴラ本気のランニングシューズ」「見るからにふかふかなソールは初めてのフルマラソンでも安心サポート」「これで9999円はコスパ高い」などの声が上がるなど大きな話題となり、累計販売足数2万6000足を突破している。

そして今回、アッパーをアップデートしさらにフィット性とホールド性が上がった「FT5／36」今年新モデルを発売する。アルペンのパーパス「スポーツをもっと身近に」を体現する新しい選択肢として、ランニングの楽しさをさらに広げていく考え。

2月16日の沖縄マラソンでFT5／36を着用した神野さんは、「変な沈み込みもなく安定して走れるし、この靴の性能は、走り終わった後の疲労度の少なさで実感している。今まで当然FT5／36をおすすめしてきたが、今回のレースで確信を持つことができ、このシューズのアンバサダーでいれることが冗談抜きで嬉しい。さらに自信をもって広めていきたい」とコメントしている。

また、8月31日の北海道マラソン完走後には、「接地はフラットで、疲労が局所的に溜まらない。走らされる感覚もなく、自分の走りを邪魔しない。だから一歩一歩に安定感があり、最後まで走り切れた。初心者の人や、マラソン初挑戦の人には本当にオススメできる一足」と、FT5／36の高い機能性を大絶賛した。

「FT5／36」今年新モデルは、1万2000人の足形データから独自設計したアナトミカルラストのアップデートによって甲・中足部・踵のフィット性がアップしただけでなく、ソックス形状のタンによって中足部のホールド性がアップし、より履き心地と機能性を兼ね備えたランニングシューズが完成した。

そして、ループ形状のシューレースホールによってクイックに締めやすくフィット性も向上。軽量で適度な伸縮性のエンジニアドウーブンアッパーを採用している。高輝度反射マークによって夜間や雨の日も安心してランニングを楽しむことができる。ランニングシーンはもちろん、日常のシーンでも快適に使用することができる。

カラー展開は、BB、GY、LV、NVの4色。シンプルながらもスタイリッシュなデザインは、ファッション性も重視するランナーの足元を彩る。

［小売価格］9999円（税込）

アルペン＝https://store.alpen-group.jp