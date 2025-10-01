

リニューアル製品のパッケージ

太田胃散は、複合胃腸薬として、飲みすぎ・胸やけ・胃の不快感に「太田胃散 S」「太田胃散＜分包＞S」（第2類医薬品）を全国の薬局・薬店、ドラッグストアなどで10月1日から発売する。

長年親しまれてきた「太田胃散」「太田胃散＜分包＞」が、「太田胃散 S」「太田胃散＜分包＞S」にリニューアルする。制酸剤の配合内容の改良によって、制酸力が約32.5％アップ（「太田胃散」との比較で理論値を基に算出している）した。消化酵素（ビオヂアスターゼ）の配合量を増やしたことによって、消化力が約12.5％アップ（「太田胃散」との比較で理論値を基に算出している）した。



旧製品のパッケージ

「太田胃散」は、1879年にオランダの名医ボードウィン博士の処方を譲り受け、研究改良を加え販売された。その後、時代の変化に合わせ改良を重ねてきた。

今回発売する「太田胃散 S」「太田胃散＜分包＞S」は、自然由来の7種の生薬の良さはそのままに、制酸剤の配合内容を改良し、制酸力がアップした。また、現代人の食生活に合わせ、消化力もアップした。

今後も胃腸薬を中心に消費者の健康増進にさらなる貢献ができるよう、一歩一歩前進していく考え。

［小売価格］

太田胃散S：80g 924円／150g 1639円

太田胃散＜分包＞S：18包 842円／34包 1507円／50包 2079円

（すべて税込）

［発売日］10月1日（水）

太田胃散＝https://ohta-isan.co.jp