

「バイタルプロテインズ コラーゲンペプチド 120g」

大正製薬は、ネスレ日本 ネスレ ヘルスサイエンス カンパニーが販売するアメリカ売上No.1（SPINS US調べ、US dollar Salesベース、2022年1月3日〜2025年1月26日までの売上）コラーゲンブランド「バイタルプロテインズ コラーゲンペプチド」（以下、同製品）のドラッグストアでの販売を、10月1日に開始する。

「バイタルプロテインズ」は、“コラーゲン”を手軽に生活に取り入れ、人々の前向きで充実した毎日をサポートしたいという想いから2013年にアメリカで誕生した。“サプリメント大国”といわれるアメリカにおいて「バイタルプロテインズ」は、厳選した成分を使っている点、砂糖や香料を添加しない製品づくりの姿勢、美容・健康維持・スポーツ時など様々な生活シーンに対しての“コラーゲンのある生活”を提案する活動が評価され、健康的なライフスタイルを追求する多くの消費者に支持されている。日本国内では2021年にネスレ日本が同製品の販売を開始しているが、より多くの消費者に届けるため、今回同社がドラッグストア向けの取り扱いを開始する運びとなった。

コラーゲン成分食品市場は、美容や健康意識の高まりを背景に安定した成長を続けており、今年には約234億円に達する見込みだという（富士経済 H・B フーズマーケティング便覧 2025 No.1 機能志向食品編 美容効果訴求成分別市場）。

一方で、コラーゲン摂取の研究において、1日当たり5〜10gの摂取が多く報告されているが、現代の成人女性が一日の食事からとっているコラーゲン量は平均1.9g（野口知里,栄養学雑誌,70：120−128, 2012）といわれており、普段の食事だけでは十分なコラーゲン量を摂取することは難しいことがわかる。

同製品は、10gあたり10000mgのコラーゲンペプチドを配合しており、原材料としてコラーゲンペプチド100％使用した。コラーゲンをしっかり摂りたい人におすすめとなっている。またホットでもアイスでも溶けやすく、さらに無香料なので、食べ物や飲み物の風味を邪魔しにくく、いつものコーヒーやヨーグルトに混ぜるだけで手軽に摂取できるのも特長。同社は前向きで充実した毎日を送りたいと願う生活者に向け、ドラッグストアを通じて同製品を届けていく。

［小売価格］1800円（税別）

［発売日］10月1日（水）

大正製薬＝https://www.taisho.co.jp