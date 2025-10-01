“中国の天敵”橋本帆乃香、チャイナスマッシュ16強へ　王国メディアも警戒「“カットマンの星”は教訓を与えている」

橋本の独特なスタイルを中国も警戒している(C)Getty Images

中国・北京で行われている卓球「チャイナスマッシュ」の女子シングルスで、日本の橋本帆乃香（世界ランク11位）が圧巻の強さを見せ16強進出を決めた。9月30日に行われた2回戦で、杜凱栞（香港/同39位）と対戦し、3-0のストレートで勝利。第1ゲームを11連続ポイントで制するなど序盤から一方的な展開となり、そのパフォーマンスへの注目度は高まり続けている。

【動画】「なんていう勝ち方だ」 橋本帆乃香が王芸迪を撃破！ カットマンの真骨頂を見せつけたラリーシーンを見る

橋本はこの試合、11-0、11-4、11-1というスコアで終えており、失点がわずか「5」と杜凱栞を圧倒。得意のカットはこの試合でも抜群のキレを見せ、相手のレシーブがミスになる場面が続いた。また、ディフェンスばかりではなく、強打でも得点を挙げ、杜凱栞のサーブをフリックで叩くプレーもあり、鋭い攻撃も随所で冴えわたった。

10月2日の3回戦では王芸迪（中国/同5位）と対戦する。いよいよ、橋本と強豪中国選手との顔合わせとなる中、現地メディアは日本屈指のカットマンに対し警戒心を強めている。

中国ポータルサイト『捜狐』は連日、チャイナスマッシュの情報を発信している中で、10月1日には橋本の特集記事を掲載。2回戦の結果を報じながら、中国勢からも勝利を重ねているその強さを掘り下げている。

前日の試合内容を振り返り、「橋本帆乃香の圧勝劇は、中国女子卓球代表に再び警鐘を鳴らした」と伝える同サイトは、その勝ちっぷりを称えながらプレースタイルを分析。「伝統的な守備的カットマンとは異なり、橋本は攻撃力も高い。反応が非常に速く、意表を突く速攻も繰り出す。その『守りと攻撃を融合したカットスタイル』は現代卓球において独自の存在となっている」などの評価を送る。