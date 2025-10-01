銀座コージーコーナーは、10月3日から、限定店舗（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に、生ケーキ取扱店はない）で「THE極濃ショコラ」と「ショコラノワール」を販売する。

10月は秋の訪れを感じるとともに、濃厚リッチな味わいが恋しくなる。そんな季節に合わせ、2種類のチョコレートケーキが登場する。スイートチョコとミルクチョコ、味わいの異なる2種のチョコムースを重ね、ココアグラサージュで艶やかに仕上げた「THE極濃ショコラ」。芳醇なスイートチョコムースに生クリーム入りホイップクリームを重ねて、濃厚さと軽やかさを組み合わせた「ショコラノワール」。どちらもチョコレートの余韻を心ゆくまで堪能できる、秋冬限定のチョコレートケーキになっている。

チョコ好きな友人や家族へのプレゼントに、自分へのご褒美に楽しんでほしい考え。チョコの奥深い味わいを堪能してほしいという。



「THE極濃ショコラ」

「THE極濃ショコラ（限定店舗）」は、心ゆくまでチョコレートを味わえるプレミアムなチョコレートケーキ。ココアスポンジとチョコレートガナッシュ、2種類のチョコムースを重ね、上面はココアグラサージュで艶やかに仕上げた。芳醇でずっしりとした余韻も楽しめるスイートチョコムースと、軽やかなコクとまろやかなミルクチョコムース、濃厚なチョコレートガナッシュのマリアージュを堪能してほしいという。



「ショコラノワール」

「ショコラノワール（限定店舗）」は、濃厚でありながら軽い口当たりのチョコレートケーキ。ココアスポンジでチョコチップを加えた生クリーム入りホイップクリームをサンドし、上面はココアグラサージュで艶やかに仕上げた。芳醇でずっしりとした余韻も楽しめるスイートチョコムースと、軽やかな味わいの生クリーム入りホイップクリームのバランスのよさを堪能してほしいという。

［小売価格］

THE極濃ショコラ（限定店舗）：734円

ショコラノワール（限定店舗）：594円

（すべて税込）

［発売日］10月3日（金）

