松本人志、11・1“謎の予告”をリポスト SNS反響「松ちゃんがX動かした」
ダウンタウンの松本人志が1日、FANY公式Xで投稿された”謎の予告”をリポスト。ネットでは反響が寄せられている。
松本人志がリポストした"謎の予告"
投稿された”謎の予告”動画は、砂嵐が映るテレビがだんだんと近づいてきて最後、画面に「2025・11・1」という文字が表示されたもの。11月1日といえば、以前、新配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」の開始が伝えられている。松本が自身のXで投稿やリポストをするのは2024年11月８日ぶり。
この投稿を、松本がリポストしたことを受け「松ちゃんがX動かした」「久々の松ちゃん投稿」「期待しかない!!」「我らの松ちゃーん 待ってましたよー 手が震えてきた」といったコメントが寄せられている。
