

「XXIO HYPER RD」

住友ゴムグループのダンロップスポーツマーケティングは、進化したダンロップ独自の3層構造と新開発ディンプルが大きな飛びを実現、また新開発のカバーがショートアイアンやウエッジでの優れたスピン性能を発揮し、さらにソフトな打感を徹底追求した「飛ぶ×止まる×ソフトな打感」の3拍子揃った「XXIO HYPER RD」を、11月7日から販売する。

「XXIO HYPER RD」の特長は、剛性の高いエリアと低いエリアを交互に配置した3層の「XXIO HYPER RD」専用「リバウンドフレーム」構造を採用した。最適な3層構造（（同社調べ）が生み出す大きなたわみが高初速を実現するとともに、高打ち出し・低スピン化できたことで、大きな飛びを可能にする。





ボール表面に大小7種・362個のディンプルを効率よく配置し、ディンプル統⼀度を向上させるとともに、ディンプル占有率も向上。飛行中のボールにかかる空気抵抗を低減し、速いボールスピードを維持することで、風に強く落ち際まで伸びる弾道を実現した（ディンプル占有率︓ボールの表面積におけるディンプル面積の割合）。

ウレタンカバーのようにやわらかい「新開発ソフトアイオノマーカバー」を採用することで、飛距離重視系ボールの中でも、優れたスピン性能を誇ります。

アライメントマーク「ナビゲートライン」がさらに進化し、横方向のターゲットラインは上下に2本の点線を加えたことで、ターゲットに対して、より方向が合わせやすくなっている。

［小売価格］1ダース：7590円（税込）

［発売日］11月7日（金）

ダンロップスポーツマーケティング＝https://sports.dunlop.co.jp/dsm