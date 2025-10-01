長月あおいデジタル写真集『あおい。』を仲良しの声優・飯田ヒカルさんに読んでもらう特別企画！　「私しか見られないと思っていたかわいい顔が世間に出されてしまって悔しいです」



9月に発売された長月あおいデジタル写真集『あおい。』を、アイドル育成シミュレーション『学園アイドルマスター』（以下『学マス』）で共演しプライベートでも仲の良い声優・飯田ヒカルさんに感想を語りつくしてもらう特別企画『友達語ってみた！』！

長月さんご本人も同席し、写真集のページを一緒にめくりながら、ふたりの思い出話や撮影秘話で盛り上がる様子をお届けします！ ぜひ写真集を片手に"同時視聴"感覚でお楽しみください！

――おふたりはいつ頃から親しくされているんですか？

飯田 2021年の『学マス』のオーディション合格発表の日に、私たちと小鹿なおちゃんの三人で会って連絡先を交換しました。そこから収録も掛け合いでやらせていただけるので、週に一回以上会うのを三年間は続けていました。

長月 プライベートでも旅行に行ったりしています。

――どちらの方に？

飯田 群馬の伊香保温泉とか。この前も『学マス』が東海道新幹線とコラボしていたので、小鹿なおちゃんと三人で京都にも行きました。合格以来、ずっと一緒にいるって感じです。

――そんな仲良しの飯田さんに写真集を見てもらおうと思うのですが、長月さん的に注目してみてほしいところはありますか？

長月 私はあまりSNSに仕事以外で写真を上げる方ではないですし、自分の写真がこんな大量に世に出る機会がなかったので、新鮮なんじゃないですかね（笑）。

飯田 大量供給だ。今まで何十ページとかは出たことがないってこと？

長月 雑誌とかではあったんだけど、（出演）作品（のPR）とか関係なく、写真集のためだけにコンセプトを用意していただいて撮影に臨んだのははじめてかな。

飯田 つまり、「プライベートな私に注目して欲しい」って感じらしいです（笑）。

――じゃあそんなところにも注目しつつ写真集を見てもらいますか。

飯田 うおお、すごい。何ページぐらいあるんですか？

――61ページですね。

飯田 うわっ、かわいいのが早速！

長月 近しい人に見られるのが一番恥ずかしいですね。

飯田 これ、私が一番はじめに見てるんですか？

――まさに取材日の今日（9月3日）が発売日です。

飯田 すごい！ うわー、いいですね、やっぱり白いワンピースが似合う。うええ、かわいい！ あおちゃんっていつの間にか髪色変わったりしてるよね。最初は茶色だった気がする。

長月 そう、オーディションの時は髪色が明るかった。

飯田 その時は、キラキラした女子大生みたいなイメージだった。

長月 キラキラしてたかな（笑）。

飯田 この写真集の髪色が普段より黒い気がする。

長月 黒くしたの。爪も数年ぶりに剥がして。

飯田 言い方が強い（笑）。こんな暗い髪色のあおちゃん、めっちゃ新鮮です。えっ、かわいい〜。清楚だね。あおちゃんって、肌がいつも真っ白だなって思っているんですけど。

長月 引きこもりだからね。

飯田 白すぎて背景と同化しそうなぐらい。あ、サンダルもゴツゴツしたやつじゃないのがいいよね。

長月 そういうところって女の子じゃないと気付かないよね。

飯田 やっぱり可愛い女の子は顔アップが良い。あおちゃん、いつもこういう顔するんですよ。

長月 癖なんだよね。

飯田 いつも肌も綺麗でマシュマロ肌。肌が白すぎて逸材だよ、君。

長月 メイクさんの力だよ。

飯田 それもそうだけど、白さは違うだろ（笑）。この顔とか写真で見たことない。可愛い子はニカって笑った方が可愛いから、あおちゃんは歯を出した方が好きってずっと言ってるんですよね。

長月 なんであんまり歯を出さないかっていうと、イベントの時に自撮りしたら、お弁当のハンバーグが付いてて写真が全部使えないってことがあって、こんな過ちは二度としないと決めたから。

飯田 いやいや、考えすぎでしょ（笑）。動いてる時にしか、あおちゃんの歯出し笑顔を見られないんですよ。

長月 ぴかるんに言われたから、自撮りも歯が出てるのと出てないので、2：8ぐらいになったかな。絶対にご飯がついてないって自信がある時だけ。

飯田 だからこんなあおちゃんが見られるなんて貴重。待って！ これとかもかわいいじゃん！ やっぱり自然体で笑ってるのはすごいね。写真集にありがとうだ。

長月 自然体で笑っているって、自撮りだと出来ないからね。あと、いつもは前髪を死守してるから、風とかで前髪が上がってるのを撮られることがなくって。

飯田 たしかに。私もガチガチに固めてるからね。普段はこんな無造作な髪の毛を見ることができない！ じっくり読み過ぎて、まだ14ページしか進んでないんだけど（笑）。ええ、かわいい〜。これは完全に赤ちゃんですね〜。とてもピアスの穴が空いてるとは思えないですね。

長月 この日は（ピアスを）全外し。

飯田 いつもハートのピアス付けてるもんね。あ、写真で見ると、こんなところにホクロがあるんだとか気付けますね。

長月 ファンの人と同じようなこと言ってる。

飯田 同じ視点になっちゃった（笑）。振り返りショットもいいですね。自分じゃ撮れないし、マネージャーさんに全身を撮ってもらう時も、こんな振り返ったりしないから、斜め後ろもすごい新鮮。

長月 たしかに、普段なら絶対撮られない角度とかあるよね。

飯田 あおちゃんのおでこをこんなに長時間眺めることないかも。

長月 メイクの時に（スタッフさんから）「おでこ上げてみます？」って聞かれたけど、マネージャーさんに「おでこはちょっと」って言われた（笑）。

飯田 なんでおでこ守られてんの？（笑）。

――（ここからは20Pからの部屋着の衣装です）

飯田 あ、前髪があるいつものあおちゃんだ。

長月 この時はメイクが超うすい。生放送とかライブとか、光で飛んじゃうから結構キラッキラにするじゃん。だから本当に「こんなに薄いメイクで写真大丈夫なんですか？」って思ってた（笑）。

飯田 確かにアイシャドーとかもあんまりしてないね。それと、あおちゃんの立ち耳にも注目だ。

長月 よく言われるんだよね。

飯田 立ち耳ってエルフみたいな感じでめっちゃ可愛いよね。

長月 小さい頃はすごく嫌だったんだけど、お父さんが私の好きな『ゼルダの冒険」のパッケージを持ってきて「大丈夫だよ。ゼルダに出てくる登場人物は、みんな立ち耳だよ」って教えてくれて自分の耳が好きになりました。

飯田 そうなんだ（笑）。あおちゃんの印象は立ち耳だもん。顔もちっちゃく見えるからいいじゃん。あ、このあおちゃんが目をぎゅっとやってるのも好きですね。母性が出ます。

長月 ぴかるん、よく母性って言うよね（笑）。

飯田 この顔を見ると、いつも心の中で頭わしゃわしゃってしたい気持ちを抑えています。え、何このショット? センス良！

長月 私、炭酸苦手なんだけど、メロンソーダだけは飲めるんだよね。

飯田 メロンパンだけじゃなくて、メロンソーダも好きなんだ。メロンが好きなの？

長月 緑の食べ物が好き。

飯田 メロンパン黄色でしょ！（笑）。あ、可愛い〜！ 待ち受けにしたい。

長月 こんなアップで、高画質で撮られることないよね。

飯田 生で見ても、あおちゃんの肌の綺麗さはこんな感じ。まじで芸能人って感じです。

長月 撮られてる時はどういう画角で撮られてるかあんまりわかんないから、写真見てこんなアップだったんだって知る。

飯田 この二カっとピースもめちゃくちゃ新鮮。あおちゃんは動いてるのが可愛いんですよ。これはまさに動いているあおちゃん。

――（ここからは30Pからの文学少女風の衣装です。）

飯田 三つ編みかわいい〜！ さっきはキャミで髪おろして色っぽい感じがあったけど、これはめっちゃ少女でかわいいね。私、あおちゃんの三つ編み好きだな。

長月 ほんと？

飯田 似合ってるよ。服もレトロだね。しかも緑は珍しい。

長月 緑は着ないね〜。

飯田 大体ピンクか青だよね。たまに白か茶色とか。制服みたいでかわいい。うわっ、なんだこれかわいい！ ひょっこりあおい。

長月 （笑）。

飯田 あおちゃんってタレ目がかわいいから、きゅるきゅるしてるってみんなに言われてるんですよ。

長月 タレ目じゃないんです！ 目以外のパーツがタレ目っぽいから、タレ目に見えるんですよ！

飯田 目尻下がってるよ。

長月 ......下がってないです。

飯田 わざわざ女子はタレ目にするためのメイクをするのに（笑）。え、眼鏡かけてる！ かわいい！

長月 みんなメガネ好きだよね。事務所では眼鏡が不評だったからすごい不安で（笑）。

飯田 えっ、めっちゃかわいいよ！ 目は悪いんだっけ？

長月 ギリギリ裸眼で電車に乗れないくらい。

飯田 良いのか悪いのかどっちだよ（笑）。

長月 すごく良くはないけど、最悪生きられないこともないかな。

――コンタクトは入れないんですか？

長月 入ってます。ずっと。

飯田 度入り？

長月 度入り。

飯田 結局メガネ必要な人じゃん（笑）。

長月 大学の授業だけ掛けてたよ。家だとゲームする時だけ掛ける。

飯田 じゃあ日常生活では要らないんだ。テレビとか見ないんだっけ？

長月 テレビは見ないね。

飯田 あなた何も知らないもんね〜。ジブリも見たことないもんね？

長月 見たことなくはないよ！

飯田 『名探偵コナン』も知らないもんね。

長月 そういうエンタメ系を知らないかも。

飯田 何も知らないんですよ、彼女は。

――『ONE PIECE』もほとんど知らなかったですもんね（笑）。

長月 『ONE PIECE』って集英社さんですか？

――そうです。

飯田 やばい（笑）。でも、三つ編みに眼鏡って純粋無垢な感じが引き立ってるね。あっ、楽器を持ってるところ初めて見た！

長月 でも、ウチにギターあるよね。

飯田 あった。弾けるの？

長月 弾けるレベルじゃないから弾けるって言いたくない。弾けるってちょっとでも言うとさ、なんかやらされたりするじゃん。

飯田 実は弾けるってなるとね（笑）。じゃあこれは弾いてる風を撮ってるの？

長月 そう。

飯田 実際は止まってるんだ（笑）。やっぱりさ、あんま固めてないからこそしか出ないこの三つ編みのところの細かい毛がふわっと出てるパヤ毛が生感だね。これもいいカメラじゃないと映らないし、動画だと見られない。

長月 たしかに自然体かもしれない。

――（ここからは40Pからの浴衣です。）

飯田 これがもう最後の衣装？ あと20ページで終わっちゃう。いやだ！ 100ページくらい欲しい！

長月 ファンの人もそう言ってたよ。ページをめくりたくないって。

飯田 また同じこと言ってるじゃん！ やっぱりこの浴衣の色合いっていうのは、"あおい"だから？

長月 スタイリストさんが決めてくれた。あまり和柄っぽくなくて、淡い色合いで結構珍しいと思う。基本的に私は寒色が好きで。

飯田 実はそうだよね。

長月 アイドルカラーが赤だから、衣装用に赤とかピンクの服を買うけど。

飯田 衣装で買って、それを普段会う時も着てるってことだよね。ずっと一緒に居て、実は"あおい"が"青"を好きなんじゃないかって気がしてたんだよね。この色はまさに普段のお洋服のあおちゃんって感じですね。これこそ何の作品も絡んでないからこそ。

長月 たしかにそうだね。

飯田 あ、線香花火持ってるんだ。かわいい〜！ こんなふいに撮られてかわいい子もいない。すごいね！

長月 浴衣も全然着ていなくて、東京に来てから初めて着たの。

飯田 はじめて見たかもしれない。青似合うね、っていうか肌白いから何でも似合う。

長月 めっちゃ褒めてくれるじゃん（笑）。

飯田 ｶﾜｲｲ〜〜〜↑↑↑ やっぱり無邪気な感じを見るとこの声が出ちゃいますね。

――そのリアクションを文字でどう表現したらいいのか悩んでいます（笑）。

飯田 半角で「ｶﾜｲｲ〜〜〜↑↑↑」だと思います（笑）。あ、このシャボン玉は自分でやったの？ すごいキレイ。

長月 自分でもやったよ。でも、周りで飛んでるシャボン玉は、いろんな人の協力があった（笑）。

飯田 うわぁ〜！ やっぱりひょっこりあおいかわいいですね。これ全衣装にひょっこりがある。なんて言うんだろう、何かしてるあおちゃんの写真は、遠くから眺めてるような気分なんですけど、ひょっこりがあると同じ世界に自分を認識できる。目の前で自分を見てひょっこりしてくれるというか。

長月 彼女目線？

飯田 そう。あおちゃんと同じ世界線に自分が生まれる。私に対してひょっこりしてくれてる。あっ、かき氷！

長月 そうなの。お仕事でかき氷を食べるのが夢だったから。

飯田 良かったね〜！

長月 このお店もインスタで見てずっと知ってたんだけど、江ノ島だからなかなか行けてなくて。当日のロケ地にこのお店が入っててすごく嬉しかった。

飯田 よかったね。こんな本格的なかき氷は、撮影でなかなか食べられないよね。

長月 めっちゃ美味しかった！

飯田 練乳付きじゃ〜ん。嬉しそう。やっぱり彼女は食べ物で一番テンション上がるんですよ。この人は、そのまま生きてるって感じで。眠い時は眠いし、充電切れた時はすっごいわかりやすいんですよね。

長月 確かに分かりやすいかも。お腹すいてる時は割と機嫌悪いし。

飯田 別に機嫌悪いとは感じたことないけど、自分の感情とか気持ちを隠さない。だから充電切れてる時は何を話しても、「ｿｳﾀﾞﾈ〜」みたいな時があるんです。でも、なにか食べ物が出てくると、「ｴ、ｽｺﾞーｲ↑↑↑」って、急に少女みたいなテンションになるんですよ。

――かき氷の他には何がお好きなんですか？

長月 日によるんですよね。

飯田 日による？（笑）。あ、でもウニが好きです。スマホの待ち受けウニだよね。

――どの状態のウニ？

長月 トゲトゲの生きたウニじゃないですよ（笑）。ウニ軍艦です。

飯田 トゲトゲだと生物として好きみたいな（笑）。

長月 美味しかった記憶を糧にしてます。

飯田 相当長い間これですよ。

長月 もう出会った時からそう。他に好きなのは、唐揚げとメロンパン。

飯田 そう、メロンパン。よくメロンパンが好きって言ってるから、レッスンの差し入れで、メロンパンをいただけることが多いんですけど、メロンパンがあったら誰かしらが「あおちゃん、メロンパンだよ！」って。そしたら「ﾀﾍﾞﾙ〜」って一目散に来る。みんなも好きなんだけど、とりあえずあおちゃんに報告するんです。

長月 みんなが譲ってくれるんです。

飯田 これこそ本当に食べてるんだよね。めっちゃ自然だね。カメラ目線じゃないのがいい。

長月 そうだね。食べてるところを撮られることがないからね。

飯田 結構食べ進めてるじゃん。ちゃんと無くなってる（笑）。

長月 たくさんの大人に見守られながら、一人で黙々と食べ進めてた。

飯田 ああー、もう写真集終わっちゃうじゃん。

――（ここからはグラジャパ！限定カットです。）

飯田 かわいい。ほんと眉毛見えてるの新鮮だな。普段はたれ目でベビーフェイスっていう印象なんですけど、眉毛が見えるとちょっと美人感が増しますね。キリッとするから。

飯田 うわ、すごいおしゃれ。あえて一番最後（スタッフクレジット）にうなじのカットなんだ。この白さと産毛が赤ちゃんすぎる。よく男性が女性のドキッとする瞬間で「浴衣姿」とか「うなじを見たとき」って言うじゃないですか。

長月 なんでだろう。

飯田 わかんないじゃん、女性からしたら。でも、これはなんかわかりました。

――浴衣とノースリーブって、衣装とヘアアレンジで普段なかなか見られないパーツが見えることが多いから、男性は好きなんだと思いますよ。普段見せてないからこそ写真集で、と思っています。

長月 （衣装候補に）ノースリーブ多いなと思ってました（笑）。

飯田 ほんとだ！ 浴衣以外ノースリーブだ！

長月 普段ノースリーブでメディアに出ないですからね。写真集だからこそですね。

――飯田さんには、ここまでじっくり写真集見ていただきましたけど、お気に入りの写真はありますか？

飯田 グラジャパ！限定カットの中ではこれですね。あおちゃんがお弁当を食べてる時に「美味しい？」って聞くとこの顔をするんです。私しか見られないと思っていたかわいい顔が世間に出されてしまって悔しいです（笑）。



――ちゃんとクリームソーダもこぼしていましたもんね。

飯田 またこぼしたの！ だめだよ、撮影でこぼしたら！ 服にこぼした？

長月 服にはこぼしてない......

――普段も衣装にはこぼしてないんですよね？

飯田 全然服にこぼしてますよ（笑）。ライブ直前に怒られてました。衣装の中でもどれが好きなんだろう。これも結構好きなんですよね、この映画みたいな写真。遠目でこう座って私はあぐらをかいてこう見てる。この高さだと私は座布団なんかに座って......



長月 それだとぴかるんの身長デカくない？（笑）。

――他の衣装だとどうでしょう。

飯田 やっぱり私がかわいいってなるのは、こういうあおちゃんかもしれないです。これ結構ポイント高いんですよね。目をギュウってしてるのが。



長月 「頑張って目を開けて！」「開かないです！」ってなってた写真（笑）。

飯田 ピアスを外してるのも見られるし、ほくろも見えるし、これ結構黄金ショットだなって思います。あ、待ってください。私、浴衣も好きです。髪をひとつに結んでるあおちゃんもめっちゃ好きで。

長月 ほんと？

飯田 普段収録とかレッスンのときも割と下ろしてるもんね。

長月 暑すぎる時くらいかな、上げてるの。

飯田 普段赤ちゃんみたいな人が大人っぽいことすると、なんかドキッとするんですよ。

長月 生放送とか撮影で髪をまとめる時は、結構ガッチガチに固めたりとか編んだりとかしてヘアアレンジをすることが多いんですけど、この写真はナチュラルにパパッて無造作にまとめてる感じがする。

飯田 ひょっこりあおいが好きっていうのは書いていただければいいので、お気に入りカットだったら、浴衣の線香花火ですね。あおちゃんが私を認識してくれてるみたいな。写真集を見てる私じゃなくて、同じ世界の私が一緒に花火をして存在できてる。しかも、このストレートの触覚も新鮮かも。



長月 普段だと触覚あるときは巻いてるからね。

飯田 清楚すぎて、この写真もお気に入りですね！

――ありがとうございます。ここまで1時間かけて写真集を見ていただきました。

飯田 もう変態じゃん！ 1枚1枚めっちゃ止めて見てた（笑）。

長月 うれしいうれしい（笑）。

飯田 私めっちゃ言葉数が多くて、めっちゃ喋るんですよ。

長月 ぴかるんは、良い意味で〜......

飯田 なんだよ？（笑）。

――めちゃくちゃ言葉選んでますね。

長月 よくわかんないことをいっぱい言ってくれます。すごい重たい1個じゃなくて、数で稼いでくる。

飯田 いや、稼いでないから。別に誰とも競ってないから（笑）。

――今回の写真集を絶賛の飯田さんは、もし次回作があったらどんな長月さんが見てみたいですか？

飯田 真っ白なロリータとか着てほしいです。熊とかウサギのぬいぐるみに囲まれて。

長月 ロリータ、ほとんど着ないかも。

飯田 頭に赤ちゃんみたいなの付けてほしい。

長月 どんどん赤ちゃんに近づけさせようとしてる。

飯田 そっち（系の衣装）意外とやってないでしょ？

長月 確かに、写真集じゃないと着られない服を着れるっていうのはすごく楽しかった。

――逆に飯田さんの写真集があったら、長月さんはどういう飯田さんを見たいですか？

長月 （飯田さんは）かわいい役をやることが多いから、そういう衣装を着ることが多いと思うんですけど、ほんとはぴかるんって"綺麗"と"かわいい"の割合が完全にフィフティーフィフティーなんです。だから、それの"美"のほうを見てみたいなって。乃木坂46の人が女性誌に出た時とかに、いつもは"清楚かわいい"の人がやる、"おしゃれ綺麗"みたいな路線を見てみたい気持ちがあります。

飯田 確かに女性誌とか出ると、メイクもキリッとしてるよね。眉毛も出したりして。

長月 前髪もシースルーだったり。ああいうのすごい好き。

飯田 確かに私は鉄壁の前髪で、眉毛を隠して万年パッツンで生きてきたんで。

長月 ぴかるん、女の子のファンも多いからそういうのも見てみたいです。

――最後に、まだ長月さんの写真集を見ていない人に向けてアピールをお願いします。

長月 常に一緒に居るぴかるんがこうやって褒めてくれるくらい、SNSでも見られない、自然体に近い表情の写真がいっぱいあるので、ぜひ見て、もっと私のことを知っていただけたらなと思います。

飯田 元々かわいいのは、初めて会ったときから知ってたけど、こうやっていろんなかわいい服を着たあおちゃんをまじまじと見て、また見る目が変わりました。私、普段収録中によくあおちゃんを見つめるんですよね。

長月 確かに。

飯田 あおちゃんがそれに気付いて「なーにー？」っていうまでを楽しんでいるんですけど。こんなに一緒に居て見つめてる私でも見られなかった、肌のきめ細やかさをこんな高画質で見られます。他にも写真集でしか見られないあおちゃんがあります。

長月 ほくろがここにあるんだとかね。

飯田 また愛おしさが足されてしまって、今後はこれまでよりあおちゃんを見つめてしまうんじゃないかと心配してます。やばいな、どうなっちゃうんだろう私。リアルでずっと会ってる私がおかしくなっちゃうくらいだから、見ないのはもったいないと思いますよ。今すぐ見た方がいい。これでしかないよ、こんなマジマジとこの近距離で、この子の真っ白なマシュマロ肌を見れるのは！ 絶対今すぐ買って下さい！



【グラジャパ！限定】長月あおい VOICE PHOTO BOOK「あおい。」 好評発売中！

●長月あおい（Aoi NAGATSUKI）

所属：アミュレート

誕生日：3月30日

出身地：三重県

趣味：かき氷屋さん巡り、アイドル鑑賞、ゲーム、ギター

特技：ピアノ、かき氷早食い、利きメロンパン

〇主な出演作に、ゲーム｢学園アイドルマスター｣(花海咲季)、ゲーム｢原神｣(リリー)など。音泉｢長月あおいのOne and Only｣、ニコニコ+｢長月あおい様のお世話係に転生したので、生涯をかけて尽くします!｣、Youtube｢長月あおいのStreaming Club｣にも出演中。

●飯田ヒカル（Hikaru IIDA）

所属：ラクーンドッグ

誕生日：8月28日

出身地：福岡県

趣味：歌うこと、写真を撮ること、料理

特技：歌うこと、食リポ

〇主な出演作に、ゲーム｢学園アイドルマスター｣(藤田ことね)、アニメ｢君は冥土様。｣(横谷李恋)、ゲーム「空の軌跡 the 1st」（ティータ・ラッセル）など。ニコニコ生放送「飯田ヒカルのヒカROOM！」にも出演中。

取材・文／鈴木大貴 撮影／酒井貴弘