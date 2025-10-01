月額制のサブスクリプションサービス「Pontaパス」（月額548円）が1周年を迎えた。10月から順次、一部のサービス内容が拡充されるほか「隠れPontaを探せ」などのキャンペーンを実施する。

左からSWEET STEADYの山内咲奈、栗田なつか、音井結衣、白石まゆみ、奥田彩友、塩川莉世、庄司なぎさとポンタ

毎週のクーポンに「コーヒーコース」など追加

10月から一部のサービスが拡充される。「ウィークリーLAWSON」では7日から、Sサイズのコーヒーが無料になるクーポン「コーヒーコース」が追加され、月に5枚配布される。これまでの週替りでのクーポンは「バラエティコース」として継続する。

ほかに「Pontaパス ウィークリーチャンス」として3日から、総額1000万円相当のPontaポイントが当たる抽選が毎週、開催される。同日からは「Pontaパス ポイントUPセレクト」で、au PAY マーケットでの支払額の最大50％を還元する。毎週入れ替わる割引商品は8商品から24商品に増加し、月間でおよそ100商品になる。対象店舗は300店舗に順次、拡大する。

さらに「Pontaパスポイント還元UP au PAY残高チャージ」が11月1日から始まる。期間中に合計1000円以上、au PAY 残高をチャージすると、抽選でチャージ金額相当分を最大全額ポイント還元（上限1万ポイント）する。

「隠れPonta」を探すと抽選で賞品プレゼント

全国のローソン店頭にあるポスターやPOPの中に潜む隠れPontaを見つけて、記載されている秘密の合言葉を専用Webサイトに入力すると、抽選で賞品がもらえる。期間は10月7日10時～10月27日23時59分。

特賞に「ローソン 2000円買い放題（QUOカードPay）」（50人）「明治ミルクチョコレート祝99周年Pontaパス特製ギフトBOX」（99人）「SWEET STEADY サイン入りグッズ」（21人）、A賞に「ローソンマチカフェコーヒー（S）無料クーポン」（20万人）、B賞に「ローソンウチカフェスイーツ50円引きクーポン」（30万人）、C賞に「ローソンオリジナルPET飲料 600ml各種10円引きクーポン」（50万人）D賞に「Pontaパス1周年記念壁紙」（全員）がもらえる。

au PAY マーケットや「menu」でも還元

また、10月3日10時～11月24日9時59分の期間、au PAY マーケットの毎週月曜更新の「Pontaパス ポイントUPセレクト」で、特典ガチャ1等のクーポンを、通常は3000円割引のところを1万円割引に増額する。最大50％ポイント還元の「ポイントUPセレクト」目玉商品数を増加する。

au PAY マーケットではほかにも、複数の還元施策を実施する。毎月の「三太郎の日」では、特典ガチャの1等の特典を通常の最大1万円割引から最大2万円割引に増額。「お得なポイント交換所」では通常1.5倍の交換率が2倍になる。上限は200ポイント。加えて、毎週日曜限定で、対象店舗での3980円以上の買い物で利用できる300円クーポンを配布する。

また、11月21日10時～12月2日9時59分の期間、「ブラックフライデー」として、日替わりで特別割引価格の商品が用意される。

さらに、10月7日8時～11月3日23時59分の期間、フードデリバリーサービス「menu」で、ローソン商品のデリバリー時に使える700円割引クーポン（1700円以上の注文で利用可）が、通常2枚のところを3枚もらえるほか、対象のローソン商品が期間中、毎週1個無料になる。

Pontaパスのアプリで音楽を聴くと、最大1000ポイントがもらえる施策が10月7日～10月20日に、ローソンでのau PAY利用回数（200円以上/回）に応じて、Pontaポイント還元率を通常14倍のところ最大20倍にアップするキャンペーンが、11月1日～11月30日の期間で実施される。

SWEET STEADY・白石まゆみがPontaパスの魅力伝える

東京都内で1日、Pontaパス1周年を記念して人気アイドルグループ「SWEET STEADY」のメンバーらが出演するイベント「Pontaパス1周年記念 白石まゆみ先生 Presents 特別勉強会」が開催された。

自身も「auスマートパス」時代からのユーザーというメンバーの白石まゆみが「先生役」として、ほかのメンバーらにPontaパスの内容や魅力をレクチャー。自身も映画鑑賞クーポンなどを積極的に使っていることを明かした。

今後、SWEET STEADYコラボのオリジナルPontaグッズが当たるキャンペーンが始まることも告知された。