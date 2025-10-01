¥É¡¼¥¥ó¥º±ÑÎ¤Æà¡¢»Ò¤É¤âÊÒ¼ê¤Ë33ºÐºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª Çº¤ßÅÇÏª¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤â°¦¤·¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¥É¡¼¥¥ó¥º±ÑÎ¤Æà¤µ¤ó¤Ï10·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£6·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢33ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¾Ð´éÂô»³¤Î1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö»Ò°é¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¾¥íÌÜ¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¡¼¥¥ó¥º¤µ¤ó¤Ï4·î¤ËÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2ÅÙ¤ÎÎ®»º¤äÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÔË¾¤ÎÌ¿¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¾¥íÌÜ¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¥É¡¼¥¥ó¥º¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¿ô²ó¤·¤«Ë¬¤ì¤Ê¤¤¥¾¥íÌÜ¥¤¥ä¡¼¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£¤½¤ÎÏÓ¤Ë¤Ï¡¢6·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»º¸å¤ÎÈ´¤±ÌÓ¤äÂÎ·Á¤ÎÊÑ²½¤Ø¤ÎÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤â°¦¤·¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¡¼¥¥ó¥º±ÑÎ¤Æà¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¼¥¥ó¥º¤µ¤ó¤Ï1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢´ôÉì¸©½Ð¿È¤Ç¤¹¡£¡Ö¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢¹¹ð¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÆ°¡£¥É¥é¥Þ¡ØÇò°á¤Î¤Ê¤ß¤À Âè»°Éô¡Á»ÈÌ¿¡Á¡Ù¡ÊÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2019¡×³«ºÅÅÔ»ÔÆÃÊÌ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
