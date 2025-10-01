【北京＝照沼亮介】中国で１日、国慶節（建国記念日）に合わせた大型連休が始まった。

例年より１日長い８日間で、延べ２３億６０００万人の移動が見込まれている。

中国政府は、今年を「抗日戦争勝利８０年」と位置づけ、反日感情を刺激する映画も公開されて話題となっている。だが、大手旅行会社によると海外旅行では日本が一番人気で、旅への影響は限定的とみられる。

中国政府は、大型連休の期間中の１日あたり、昨年比で３・２％増の延べ２億９５００万人が移動すると試算。１日あたりの出入国者数は延べ２００万人を超える見通しとしている。

旅行予約サイトの調査では、９月上旬時点で中国人による大型連休中の海外旅行の検索数は昨年からほぼ倍増し、日本がトップだった。都市別では、大阪、東京、韓国・ソウルの順で人気だった。主要な日系航空会社では、連休中の日本行き路線の予約者数が昨年比で２０％以上増加した。

北京首都国際空港では、朝からスーツケースを持った旅行者が長い列を作った。東京に向かうという北京市の男性（３６）は「日本は何度か訪れたことがあり、友人もいる。（反日）映画には揺さぶられない」と冷静だった。