これって脈あり？彼からのセリフでわかる“両思い”のサイン

気になる彼と話しているとき、ふとした言葉にドキッとした経験はありませんか？ 「これって脈ありなのかな、それとも勘違い？」と考えてしまう瞬間は、恋する女性なら誰でも一度は感じたことがあるでしょう。もちろん、言葉だけで全てを判断するのは難しいですが、彼のなに気ないセリフのなかにあなたに特別な感情を抱いているサインが隠れていることも。そこで今回は、彼が口にしたら「両思いの可能性が高いセリフ」について、体験談やインタビューをもとにご紹介します。

「〇〇と一緒にいると落ち着く」

男性が「落ち着く」というのは、相手に心を許しているサインです。 友だちとして気を許しているケースもありますが、特に女性に対して伝える場合には、特別な意味あいを含んでいることも多いでしょう。

恋愛対象でない人に対してあえてこうした気持ちを言葉にすることは少ないもの。 自然体でいられる相手だからこそ「落ち着く」と口にしているのです。

もし彼があなたにこの言葉を伝えてくれたなら、彼のなかであなたは特別な存在になっているかも。

「最近よく〇〇のこと考えてた」

男性がふと「考えていた」と口にするのは、相手のことを気になっているサインのひとつ。 特になんの脈絡もなく出てくる場合は、あなたの存在が彼の頭のなかで大きな割合を占めている証拠といえます。

友だち以上に意識しているからこそ、つい正直に言葉にしてしまうのです。 軽い調子で笑いながら伝えてくることもありますが、その裏には「もっと近づきたい」という気持ちが隠れていることも。

彼からこのセリフを聞くことができれば、両思いの可能性はぐっと高まるでしょう。

「もし付きあったら楽しそう」

これはもう、ほぼ告白に近いセリフです。 彼が「もし付きあったら」という未来を想像している時点で、すでにあなたを恋愛対象として見ている証拠。

本心では「付きあいたいけどまだ様子を見ている」という気持ちが隠れている場合が多いでしょう。

あなたからも少し踏み込んだ反応を返すことで、関係が一気に進展するかもしれません。 いかがでしたか？ 今回は、彼が口にしたら「両思いの可能性が高いセリフ」についてご紹介しました。 今回ご紹介したようなセリフを彼から聞くことがあれば、あなたも勇気を出してみてもいいかもしれません。

この記事が、あなたが一歩踏み出すきっかけになればうれしいです♪

ライター Ray WEB編集部