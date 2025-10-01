·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡¢2025Ç¯´Ú¹ñ¶½¹Ô¼ýÆþ1°Ì¤òµÏ¿¡ª¥Ö¥é¥Ô¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¼ç±é±Ç²èÄ¶¤¨
±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ µ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡Ë¤¬ÎßÀÑ´ÑµÒÆ°°÷¿ô500ËüÆÍÇË¤È¤È¤â¤Ë¡¢2025Ç¯¤Î´Ú¹ñ¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡ÚÈæ³Ó²èÁü¡Û¡Øµ´ÌÇ¡ÙÃº¼£Ïº¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡È¼ª¾þ¤ê¡É¤¬°ã¤¦¡©
±Ç²è¿¶¶½°Ñ°÷²ñ¤Î±Ç²è´ÛÆþ¾ì·ôÅý¹çÅÅ»»ÌÖ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µî¤ë9·î30Æü´ð½à¤Ç¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÏÎßÀÑÇä¾å³Û545²¯3986Ëü3020¥¦¥©¥ó¡ÊÌó57²¯±ß¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡ØF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ÎµÏ¿¤òÄ¶¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢IMAX¡¢4D¡¢¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥Þ¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¾å±ÇÊýË¡¤Î¿Íµ¤¤¬¸²Ãø¤Ë¸½¤ì¡¢º£Ç¯ºÇ¹â¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¶½¹Ô¼ýÆþ¤â¤ä¤Ï¤ê6²¯¥É¥ë¡ÊÌó880²¯±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡Ù¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4¡§¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¤ò±Û¤¨¡¢2025Ç¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¶½¹Ô¼ýÆþ8°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¸½ºß¡¢ÎßÀÑ´ÑµÒÆ°°÷¿ô500Ëü¤òÆÍÇË¤·¡¢2025Ç¯¤Î´Ú¹ñÁ´ÂÎ¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¥È¥Ã¥×3¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ÎÀ¼Í¥¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ÎÁ´ÀÊ´°Çä¤È2025Ç¯¤Î´Ú¹ñ¤Î¶½¹Ô¼ýÆþºÇ¹âµÏ¿¤Þ¤ÇÃ£À®¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î¿Íµ¤¤Ï½©Í¼¡Ê¥Á¥å¥½¥¯¡¢´Ú¹ñ¤Îº×Æü¡ËÏ¢µÙ¤Þ¤ÇÂ³¤¯¸«ÄÌ¤·¤À¡£