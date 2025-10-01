スズキ「最新型ラパンLC」に注目！ レトロ顔に黒デカール追加！ 往年の「SS」オマージュしためちゃカッコいいスポーティ仕様「ブラックスポーツスタイル」とは！

往年の「SS」オマージュしためちゃカッコいいスポーティ仕様！

スズキは2025年8月25日、「アルトラパンLC（以下、ラパンLC）」の一部改良モデルを発売しました。

「アルトラパン（以下、ラパン）」は、親しみやすいデザインと落ち着いた雰囲気を組み合わせた軽乗用車として登場し、幅広い層に受け入れられてきました。

専用デカールでレーシーになった「ラパンLC ブラックスポーティスタイル」

【画像】超カッコいい！ これがまるでSS仕様な「ラパン」です！

現行モデルは2代目にあたり、日常使いを意識したサイズと仕様で展開。通常モデルのラパンと、レトロなデザインを採用したラパンLCがラインナップされます。

なかでも、ラパンLCのボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1525mm、ホイールベースは2460mmです。

エクステリアは、フロントグリルやフロントバンパーの意匠を変更し、従来の世界観を保ちながらも新しい印象となりました。

ボディカラーはモノトーン6色と2トーンルーフ6色の計12パターンを設定し、新色として「ルーセントベージュパールメタリック」と「フォギーブルーパールメタリック」を新たに採用しています。

インテリアは、シート色をアッシュブラウンに変更したことに加え、「ハイブリッドX」ではインパネガーニッシュをレザー調キャメルに、インパネオーナメントにブラックヘリンボーン柄をあしらい、上質感を高めました。

パワーユニットには、新たにR06D型エンジンとマイルドハイブリッドを採用。これにより、燃費性能はWLTCモードで27.3km／Lを達成しています。

安全装備では、ミリ波レーダーと単眼カメラを組み合わせた「デュアルセンサーブレーキサポートII」が標準装備となったほか、低速時ブレーキサポート、車線逸脱抑制機能、発進お知らせ機能、パーキングセンサーなども搭載されました。

そんなラパンLCには、「ブラックスポーツスタイル」という仕様が用意されています。

ブラックスポーツスタイルは、ブラックを基調とした外装パーツに高彩度カラーのアクセントを加えた純正アクセサリーのカスタム仕様。従来から設定されているブラックのホイールやヘッドランプリング、グリルなどを基調としながら、専用デカールを組み合わせることで完成します。

今回の一部改良に合わせて新たに追加されたデカールは、ボンネットとボディサイドに設定。ボンネットを縦断するフードデカールは、2本の太いブラックストライプに鮮やかなレッドのピンラインが添えられ、フロントマスクを精悍に引き締めます。

ボディサイドにも同様のデザインが施され、チェッカーフラッグと遊び心のある赤い「Lapin」のロゴがあしらわれることで、サイドビューに躍動感を与えています。

このカスタマイズが醸し出すレーシーな雰囲気は、かつて初代ラパンに設定されていたスポーティなターボモデル「SS」をオマージュしたもの。「Black Sports Style（SS）」という名称自体も、往年の人気グレードを彷彿とさせ、ファンの心をくすぐる演出となっています。