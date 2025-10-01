「秋の値上げラッシュ」です。10月1日から飲食料品のうち3000品目以上が値上げされ、ペットボトル飲料が200円台となります。上がり続ける物の値段に、買う側も売る側も頭を悩ませています。

少し肌寒さを感じた朝から一転、福岡市は最高気温29℃と汗ばむ陽気となりました。大濠公園には足こぎボートを楽しむ人や、ジョギングで汗を流す人など多くの人が訪れていました。





そうした人たちが水分補給のため自動販売機で購入していたのが、ペットボトル飲料です。メーカー各社が10月1日から、値上げを実施しています。例えば、500ミリから600ミリのペットボトル飲料は、税抜きのメーカー希望小売価格が180円から20円上がり、200円となりました。3年ほど前までは140円で買えた自販機のペットボトルが「200円台」という時代に突入することに、利用者は。■自販機を利用する人「え、そうなんですか。すでに高かったから、これ以上高くなるのは結構困りますね。」「200円になったら買いたくない。」「どうしても、のどが渇いたから飲みますからね。なるべく節約はしますが。」「主婦には高くて手が出なくなってしまいます。」

買う側だけでなく販売する側も、値上げに頭を抱えています。



■ゆめタウン博多・堀脇雅貴 食品次長

「全体的に価格が上がっておりまして、販売員にとっても心が痛く、どうやったらお客様に購入していただけるか、我々も考えているところです。」

帝国データバンクによりますと、主要な食品メーカー195社における飲食料品の値上げは3024品目に上ります。値上げが3000品目を超えるのは、ことし4月以来、半年ぶりのことで「秋の値上げラッシュ」となっています。

そのうち、2262品目と最も多いのが飲料や酒類です。次にパックご飯や餅などの加工食品が340品目、焼き肉のタレやみそなどの調味料が246品目などとなっています。原材料の高騰のほか、光熱費や人件費、物流費など様々なコストの上昇が要因となっています。

このスーパーでは節約志向の高まりを受け、9月からプライベートブランドの販売を開始しました。



■小川ひとみアナウンサー

「ゆめイチと書かれている500ミリリットルのペットボトル飲料は、税込み74円で販売されています。安いですね。」



大量生産によるコストカットや、福岡の工場で一括生産し、配送費用を削減するなどして価格を抑えたとしています。



■ゆめタウン博多・堀脇雅貴 食品次長

「いかに手に取っていただけるか、魅力のある商品を販売できるかが小売業の宿命だと思っているので、日々取り組んでまいります。」



消費者もなんとか出費を抑えようと工夫しているといいます。



■買い物客

「常に安い物を選ぶように、買うようにしています。きょうはレモンサワーが。子どもがよく食べるようになったので、魚は大きいのをブロックで買って、切って冷凍するようにはしています。」



帝国データバンクは今後、年末にかけて値上げの波は落ち着きを見せるとしています。ただ、ことし1年間で値上げが公表されているものの累計は2年ぶりに2万品目を超えていて、家計には大きなダメージとなりそうです。