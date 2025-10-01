「夢」と「カカオ」への情熱が込められた、ジャン＝ポール・エヴァンの新作クリスマスケーキ 先行予約が開始
パリの名門ショコラティエ、ジャン＝ポール・エヴァンが2025-2026年シーズンの新作コレクションを発表。今年のテーマは「夢、そしてカカオ」。ショコラティエとしての原点である“カカオ”と、人生をかけて追い求める“夢”に改めて向き合い、その情熱を注ぎ込んだという。
【写真】まるで”季節の記憶”を味わうような…聖夜にふさわしいビュッシュ
3種のクリスマスケーキ『ビュッシュ ドゥ ノエル』は、10月1日より全国のブティックで予約受付を開始。ジェイアール京都伊勢丹店では一足早く先行予約が始まっている。
注目作の『ビュッシュ トゥー モモン』（8532円）は、カメルーン産カカオのムースに山椒が香るクレームブリュレを合わせ、アーモンドとミルクチョコレートのクルスティヤンを土台にした一品。四季をモチーフにしたエヴァンらしい独創性あふれる仕上がりとなっている。
『ビュッシュ レクレ』（8,100円）は、キャラメルクリームとカカオムースを重ねた構成。子どもの頃の夢や思い出を呼び起こすような、温かみのある味わいに仕上げた。さらに、アフリカの伝統織物をモチーフにした『ビュッシュ エヌコロサン』（6,912円）は、カカオの原産国への敬意を込めた“旅するビュッシュ”として登場する。
そのほか、定番ガトーをクリスマス仕様にした『グアヤキル ノエル』（5,616円）や『ショコラ フランボワーズ ノエル』（6,156円）、軽やかな味わいの『オルセー ノエル』（5,940円）など、多彩なラインアップが展開される。オンライン限定の『ベル イル オランジュ』（6,912円）は、ショコラとキャラメルにオレンジを効かせた爽やかな一品となっている。
※価格はすべて税込表記
