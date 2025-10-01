小川菜摘、秋の味覚たっぷりな“せいろ蒸し”料理を披露「美味しそう」「えー！10分で！」「お店並」
タレントの小川菜摘（62）が9月30日、自身のインスタグラムを更新。せいろ蒸し器に秋の味覚をたっぷり詰めた「1人ご飯」を紹介した。
【写真】「えー！10分で！」小川菜摘が披露した秋の味覚たっぷりな“せいろ蒸し”料理
最近のSNSの投稿で、せいろ蒸し料理をたびたび披露している小川。この日の食材は「頂き物の鰻のおこわ 焼売 茄子 もやし さつまいも グリーンアスパラ 厚揚げ豆腐 椎茸 ゆで卵」。秋の味覚たっぷり、彩り豊かなラインナップを紹介した。
「たまご以外は全部冷凍ストックしておいた物!!」だといい、「入れて10分蒸すだけ！ほんとに簡単で美味しい」とせいろ蒸し器の手軽さと料理の出来栄えにすっかり魅了されているようだ。
この投稿には「美味しそうです」「えー！10分で！ 美味しそう」「スゴいですね〜お店並ですね〜」「身体にしみる〜」などの声が寄せられている。
