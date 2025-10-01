

備前長船刀剣博物館のPR大使に就任 千葉・船橋市の非公認キャラクター／ふなっしー

千葉県船橋市の非公認キャラクター「ふなっしー」は、刀剣好きとして知られています。「ふなっしー」が岡山県の備前長船刀剣博物館のPR大使に就任しました。

（千葉・船橋市の非公認キャラクター／ふなっしー）

「皆さんおはようございますなっしー！ 新しい刀も展示しているので皆さんごゆっくり楽しんでいくなしなー！」

瀬戸内市の備前長船刀剣博物館のPR大使に就任したのは、千葉県船橋市の非公認キャラクター「ふなっしー」です。

（千葉・船橋市の非公認キャラクター／ふなっしー）

「ルパン三世の斬鉄剣は、この小林康宏刀匠の斬鉄剣からいただいたという説があります。最初に斬鉄剣の名前が付いたのがこちら」

ふなっしーは大の刀剣好きとして知られていて、博物館は現在、ふなっしーが持つ厳選した刀剣、約60振りを展示する企画展を開いています。

ふなっしーは自慢の刀の解説をするなど訪れた人を楽しませていました。

（訪れたお客さんは―）

「いろいろ刀の説明もしてくれて、遠いところから来たんですけど来てよかった。（Q.どこから来られたんですか？）千葉県の船橋市から来ました」

「九州からまいりました。（昔にも）山鳥毛を見にきていたので、引き続き刀剣博物館の方にも伺いたいと思っている」

瀬戸内市は、ふなっしーが幅広い世代に刀剣の魅力を伝えてくれると期待しています。