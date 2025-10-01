はなわ、敬老の日祝いに77歳義母“顔出し”2ショットランチ動画を披露「幸せそう」「お互いに本当仲が良いのが分かります」
お笑い芸人のはなわ（49）が1日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。「ばぁばと敬老の日ランチ」と題し、妻・智子さんの母（77）と敬老の日祝いに2人で「#親子ランチ」を楽しむ動画を公開した。
投稿された動画では、義母が大好きという和食店でランチを満喫しながら、子育てで大変だった時期に悩んでいたという過去のエピソードなども交えつつ、2人のトークが繰り広げられている。
コメント欄では「ばあばって本当にはなわさんに感謝してるのだと思います！幸せそう」「塙さんとばぁば2人の回が本当に大好きでお互いに本当仲が良いのが分かります 本当の親子じゃないかと毎回思います笑」「はなわが素敵すぎるし ばーばの子育ての話しも勉強になって本当に泣く」「塙さんは、いつもいつもお互いの親を大事にしておられ、尊敬します！」「ばぁばの昔のお話でウルウルなってしまいました！優しい婿さまに敬老の日をお祝いしてもらって幸せですね」などの反響が寄せられている。
