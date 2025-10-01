『不滅のあなたへ Season3』第1話あらすじ／主題歌Perfumeのインタビュー映像到着
NHK総合にて10月4日（土）より放送開始予定の『不滅のあなたへ Season3』、第1話のあらすじと先行カットが公開された。また主題歌『ふめつのあなたへ』を担当するPerfume のインタビュー映像も到着、新キャラ＆キャストも公開された。
『不滅のあなたへ』は、『聲の形』の大今良時が贈る、不死身の主人公・フシの永遠の旅を描くファンタジー作品。原作が『週刊少年マガジン』（27号）で堂々完結し、国内外で話題に。単行本最終25巻が絶賛発売中だ。アニメ『不滅のあなたへ Season3』は、NHK総合にて毎週土曜午後11:45 から放送。第1話は2025年10月4日（土）放送予定。
第1話のサブタイトル・あらすじ・先行カットが公開された。
＜#1「穏やかなる世」あらすじ＞
世界中の地中に根を張りノッカーを滅ぼしたフシ。長い眠りから目を覚ますとそこは自動車が行き交いスマホで何でもできる平和な現代の世だった。フシは中学生のユーキと出会い、仮の住まいを得る。同じ街に暮らす少女ミズハは学業・スポーツ優秀である一方、母親との関係に悩んでいた。フシとミズハ、2人が出会う時、新たな物語が動き始める。
＞＞＞第1話先行カットをすべてチェック！（写真16点）
そして、Season3の主題歌『ふめつのあなたへ』を担当するPerfume のインタビュー映像が到着。映像では、Perfumeの3人が主題歌を担当することへの喜びや、楽曲制作に込めた思いを語っている。また、先行してオープニング映像を視聴した際のリアクションも収められており、視聴中にはかしゆかが涙を流すシーンも。その涙の理由とは……？ さらに、作品への思いや、Season3への期待や見どころについてもコメントしており、放送直前の必見映像となっている。
さらにSeason3 の新しいキャラも公開。ミズハの同級生フウナ役に碧乃梨心、ナギサ役に近藤唯、サキ役に遠野ひかる、カサベ役に國立幸が決定した。
（C）大今良時・講談社／不滅のあなたへＳ３製作委員会
