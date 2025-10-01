◇MLB ドジャースーレッズ（日本時間1日、ドジャー・スタジアム）

ドジャースの大谷翔平選手がワイルドカードシリーズ初戦でマルチホームランを記録。試合後、自身のプレーについて振り返りました。

「1番・DH」でスタメン出場した大谷選手は初回の第一打席、4球目の100.4マイル(約161.5キロ)のストレートを振り抜き、先制の先頭打者ホームランとします。

さらに6回の第4打席にも2アウト1塁から飛距離454フィート（約138メートル）の特大弾をライトスタンドへたたき込みました。

大谷選手は初回のホームランについて「スタートとして打席だったと思いますし、難しいボールだったと思うけど、良い判断ができたと思います」とコメント。

さらにこの試合、同僚のテオスカー・ヘルナンデス選手もマルチホームランを記録し、チーム全体では5本の本塁打。大量得点で勝利を収めました。大谷選手も「重要な場面で大きなホームランだったと思いますし、打線全体的にしっかり出塁し、進塁させ、最後決めるという流れとして全員が良い攻撃ができていたと思います」と振り返ります。

レギュラーシーズンでは投手として完全復帰し投打の二刀流で活躍を見せた大谷選手。「良い形で終わることができて、全体的にかなり良い気分でした。そして、明らかに明日何が起こるかはわかりませんが、今日、明らかに再び良い調子で終えることができるのは良い兆候です」と話しました。

2勝先勝の地区シリーズ進出へ向け、王手をかけたドジャース。明日は山本由伸投手が先発予定。いつ登板するかと大谷選手が問われると、「いつでも行けるように準備をしてますし、監督含めて現場じゃないところに聞いてもらえば答えてもらえるんじゃないかと思います」と話しました。

ロバーツ監督は大谷選手がワイルドカードシリーズ第3戦で登板予定と話し、明日勝てば地区シリーズの1戦目か2戦目で先発させると明言しています。