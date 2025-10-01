菅田将暉さん主演のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系、水曜午後10時〜）が10月1日からスタートする。初回は30分拡大放送。三谷幸喜さんが25年ぶりに民放GP帯連ドラの脚本を手掛ける。

1984年の渋谷のとある劇場を舞台に、若者たちの夢、くすぶり、恋を描く青春群像劇。三谷さん自身の経験に基づいたオリジナルストーリーが展開する。

菅田将暉さんが演出家の卵の久部三成を演じる。共演は、二階堂ふみさん、神木隆之介さん、浜辺美波さん。



主題歌はYOASOBIの『劇上』。音楽は得田真裕さん。

＊以下、10月1日放送回のネタバレを含みます。

第１回あらすじ

昭和59年秋。



蜷川幸雄に憧れる演出家の卵、久部三成（菅田将暉さん）は、路頭に迷っていた。



彼のあまりの横暴ぶりに、劇団から追放されてしまったのだ。

あてもなく彷徨う久部が迷い込んだのは、怪しいアーケード街だった。



劇場の扉を開くと…

ストリップ小屋のネオンが光るその商店街は、「八分坂」。

渋谷駅から８分でたどり着くから八分坂と呼ばれているのだが、そのアーケードにはこう刻まれている。



“Pray speak what has happened（何があったか話してごらん）”



無料案内所のオババ（菊地凛子さん）に誘われて、久部はWS劇場の扉を開く…。