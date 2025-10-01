三谷幸喜脚本・菅田将暉主演の新ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』第１話あらすじ。劇団から追放されてしまった演出家の卵・久部。怪しいアーケード街に迷い込み…＜ネタばれあり＞
菅田将暉さん主演のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系、水曜午後10時〜）が10月1日からスタートする。初回は30分拡大放送。三谷幸喜さんが25年ぶりに民放GP帯連ドラの脚本を手掛ける。
1984年の渋谷のとある劇場を舞台に、若者たちの夢、くすぶり、恋を描く青春群像劇。三谷さん自身の経験に基づいたオリジナルストーリーが展開する。
菅田将暉さんが演出家の卵の久部三成を演じる。共演は、二階堂ふみさん、神木隆之介さん、浜辺美波さん。
主題歌はYOASOBIの『劇上』。音楽は得田真裕さん。
＊以下、10月1日放送回のネタバレを含みます。
第１回あらすじ
昭和59年秋。
蜷川幸雄に憧れる演出家の卵、久部三成（菅田将暉さん）は、路頭に迷っていた。
彼のあまりの横暴ぶりに、劇団から追放されてしまったのだ。
あてもなく彷徨う久部が迷い込んだのは、怪しいアーケード街だった。
劇場の扉を開くと…
ストリップ小屋のネオンが光るその商店街は、「八分坂」。
渋谷駅から８分でたどり着くから八分坂と呼ばれているのだが、そのアーケードにはこう刻まれている。
（『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』／(c)フジテレビ）
“Pray speak what has happened（何があったか話してごらん）”
無料案内所のオババ（菊地凛子さん）に誘われて、久部はWS劇場の扉を開く…。