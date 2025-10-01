全国無料放送のBS12トゥエルビが、インド映画特集として10月8日より3週連続でインド映画を放送する。

参考：『RRR』NTR Jr.主演 2016年テルグ語映画興行成績第1位『ジャナタ・ガレージ』予告編

ラインナップは、『RRR』（10月8日）、『バーフバリ 伝説誕生＜完全版＞』（10月15日）、『バーフバリ2 王の凱旋＜完全版＞』（10月22日）の3作品。いずれも18時からノーカット版で放送される。

『RRR』は、1920年代のインドを舞台に、2人の男の友情と闘いを描いた超大作。『バーフバリ』2部作は神話的スケールで描かれる叙事詩的アクションで、インド映画ブームの火付け役ともなった。今回の放送はいずれも無料放送初登場となる。

さらに『RRR』放送当日には、映画ファンが集うインターネットコミュニティ「共感シアター」とのコラボ企画として、同時視聴鑑賞会の生配信も実施される。映画評論家やライター、女優らが参加し、視聴者とコメントを交わしながら映画を楽しむ人気企画となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）