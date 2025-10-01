11月3日から放送されるNHK夜ドラ『ひらやすみ』の語りを小林聡美が担当することが発表された。

参考：『九龍GR』『ひらやすみ』など アニメ化＆実写化の同時進行が映像界のトレンドに？

本作は、小学館『週刊ビッグコミックスピリッツ』にて2021年から連載中の真造圭伍の同名漫画を実写化する人間ドラマ。主人公は、定職なし、恋人なし、普通ならあるはずの（？）将来の不安も一切ない、お気楽な自由人の生田ヒロト。彼は人柄のよさだけで、仲良くなった近所のおばあちゃん・和田はなえから、タダで一戸建ての平屋を譲り受ける。その平屋で山形から美大進学のために上京してきた、18歳の従姉妹・小林なつみと2人暮らしをスタート。何気ない日常の中で、どこか懐かしさを感じる平屋での生活や、おばあちゃん直伝の四季の料理がほんのりと彩りを添えていく。いつしかヒロトの周りには仕事や人間関係、将来への漠然とした不安など、生きづらい“悩み”を抱えた人々が集うようになっていく。

主人公・ヒロトを岡山天音、ヒロトと同居することになる従姉妹・なつみを森七菜、ヒロトが偶然出会う不動産会社勤務のよもぎを吉岡里帆がそれぞれ演じるほか、吉村界人、光嶌なづな、根岸季衣がキャストに名を連ねている。

NHKプレミアムドラマ『団地のふたり』がギャラクシー賞選奨に輝いた松本佳奈がチーフ演出を務め、アニメ『スキップとローファー』などの米内山陽子が脚本を手がける。

制作陣はナレーションを担当する小林の声について、「まるで、ヒロトたちが暮らす“平屋”の声のようでもあり、あるいは物語の舞台である『阿佐ヶ谷』という“街”の声のようでもある……そんな印象を与えるナレーションです」とコメント。

小林は、暑い盛りに行われていたドラマの収録に「すいか」を差し入れに持って見学に訪れたという。キャスト陣の現場の空気を感じたうえで、ナレーションに臨んだようだ。

●小林聡美（ナレーション）コメント面白い脚本、演出にのっかって、素晴らしい俳優のみなさんが生き生きとグダグダしています。若者だからこそ許されるこのグダグダ感。そしてそれが妙に眩しく愛おしいのでした。そんな若者たちの暮らしを見守る気持ちで、ナレーションを務めさせていただきました。みなさんもぜひ、ヒロトとなつみの暮らしを見守ってあげてくださいね。

（文＝リアルサウンド編集部）