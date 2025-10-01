『ポケモン』×「グラニフ」がコラボ！ ゴーストタイプをデザインしたオリジナルアイテムが登場
テレビアニメ『ポケットモンスター』と「グラニフ」の最新コラボレーションアイテムが、10月7日（火）から、国内店舗および公式オンラインストアで発売される。
【写真】ピカチュウとゲンガーのサイズ感がリアル！ 『ポケモン』コラボ商品一覧
■ラインナップは全23型
今回登場するのは、ピカチュウに加えて、ゲンガー、ミミッキュ、ヒトモシなどゴーストタイプのポケモンたちを中心にピックアップしたコレクション。
ラインナップは全23型が用意され、例えば胸元にゲンガーの刺しゅう、右袖口にメガゲンガーをプリントで表現し、さらにバックに線画で描かれたゴース、ゴースト、ゲンガーがプリントされた「ビッグシルエット長袖Tシャツ」などがそろう。
また、ゲンガーの色々な姿や図鑑番号を刺しゅうしたシャツや、すやすやと眠っているピカチュウとうしろに立つゲンガーを大胆にあしらったジャンパー、ミミッキュやワッカネズミたちが集まっているデザインがキュートなTシャツも展開される。
加えて「ロングソックス」、「リバーシブルマフラー」、「バケットハット」といったコーディネートのアクセントになる小物も用意され、秋冬のおでかけが楽しくなりそうなアイテムが多数並ぶ。
なお、いずれも10⽉1⽇（⽔）から10⽉6⽇（⽉）23時59分までの期間、「グラニフ」公式オンラインストアにて予約を受付中だ。
