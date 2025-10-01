¡ÖÈþÈ©¤Î»ý¤Á¼ç¡×ÈþÍÆ²È¤¬¶ÃØ³¡ªà¥¨¥ê¡¼¥Èá½÷Í¥¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Ç¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤ªÈ©¤â¥¨¥ê¡¼¥ÈÈ©¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÈþÍÆ²È¤ÎÀÐ°æÈþÊÝ¤µ¤ó¤¬»¨»ï¤ÇÂÐÃÌ¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÈþÈ©¤Ö¤ê¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤ó¤È¡ªËÜÅÄÍã¤Á¤ã¤ó¤ÈMAQUIA¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÈþÍÆ»¨»ï¡ÖMAQUIA¡×(¥Þ¥¥¢)¤ÇÂÐÃÌ¤·¤¿½÷Í¥¤ÎËÜÅÄÍã¤È¤Î»£±ÆÉ÷·Ê¤òÆ°²è¤È¼Ì¿¿¤Ç¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÊÝ¼¾Ì¿¤Ê»ä¤¿¤Á¤ÎÂÐÃÌ¡¢À§ÈóÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È2¿Í¤ÎÈ©¼êÆþ¤ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¤Û¤«¡¢ËÜÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªÊìÍÍÄ¾ÅÁ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢ÍýÏÀ¤Ç¡¢¤ªÈ©¤â¥¨¥ê¡¼¥ÈÈ©¤Ç¤·¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Î¤Û¤ÉÈþÈ©¤Î»ý¤Á¼ç¡×¤È´¶ÁÛ¤òµ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡ÖÄ¶ÀäÀÖ¤Á¤ã¤óÈ©¤¬°ú¤Î©¤Ä¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤ªÈ©¤â¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Ç¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£