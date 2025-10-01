¡ÖÆ±¤¸¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤¢¤ó¤Ñ¤óà¤Î¤ó¤Ù¤¨¶×»Òá¤«¤éÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤ËÊÑ¿È¤·¤¿27ºÐ½÷Í¥¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡ÖÁÇÅ¨¤ËÌµÅ¨¤À¤¡¡×¡Ö¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×
¤Õ¤ï¤ê¤È¥¦¥¨¡¼¥Ö¤ò¤«¤±¤¿È±¤Ç
¡¡½÷Í¥¤ÎÌÄ³¤Í£(27)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ê·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿½©¤Ã¤Ý¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ÖMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡×¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£¡ÖÇÛ¿®Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤Õ¤ï¤ê¤È¥¦¥¨¡¼¥Ö¤ò¤«¤±¤¿È±¤Ë¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿¹âÃÎ¤Î¿·Ê¹¼Ò¤ÎÆ±Î½¡¦¾®ÅÄ¶×»Ò¤ò¹¥±é¡£ÉáÃÊ¤ÏÂç¿Í¤·¤¤¤¬¡¢¼ò¤ò°û¤à¤È¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Î³åºÓ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¶×¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö°ÂÄê¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤æ¤ë¤Õ¤ï´¶¤Îñû¤â¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥»¥¯¥·¡¼¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ËÌµÅ¨¤À¤¡¡×¡Ö¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£