¡ÖÄ«Ì¸JAM ¡Ç25¡×ÉÙ»Î»³¤È¤È¤â¤Ë²»³Ú¡ß¥¥ã¥ó¥×¤òËþµÊ¡¢ÌÂ¤ï¤º»²²Ã¤¹¤Ù¤7¤Ä¤ÎÍýÍ³
¡ÖÄ«Ì¸JAM 25¡×¤¬10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È19¡ÊÆü¡Ë¤ËÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤ÎÄ«Ì¸¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦¤Õ¤â¤È¤Ã¤Ñ¤é¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£³«ºÅ25¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¥Õ¥§¥¹¤ò³Ú¤·¤à¤Ù¤¯¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ä¿ô¡¹¤Î¸«¤É¤³¤í¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿½¼¼Â¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
1. ÉÙ»Î»³¤ÎÀä·Ê¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¡ª¶Ë¾å¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó
Ä«Ì¸JAM¤Ï¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤À¡£´Ä¶¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ä²ñ¾ìÆâ¤Ë¹¤¬¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ï¤êÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¤½¤ÎÀä·Ê¤À¤í¤¦¡£¶áÇ¯¤Ï´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬²ÃÇ®¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÉÙ»Î»³¡¢¤½¤ÎÁ´·Ê¤ò»×¤¦Â¸Ê¬¤ËÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¡¢Ä«Ì¸JAM¤ò·«¤êÊÖ¤·Ë¬¤ì¤ë¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¡£
³«ºÅ»þ´ü¤Ï10·î¤ÎÃæ½Ü¡£¤³¤Î»þ´ü¤ÎÉÙ»Î»³¤ÏÍ¼¾Æ¤±¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÀÖÉÙ»Î¡×¤¬Èþ¤·¤¯¡¢±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤ÐÄ«Æü¤¬»³Äº¤è¤ê¾å¤ë¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÉÙ»Î¡×¤òÄ¯¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ìë¤Ë¤ÏËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¤¬¹¤¬¤ê¡¢À¡¤ó¤À¶õµ¤¤È¶¦¤ËÈÕ½©¤Î¥×¥ì¥·¥ã¥¹¤Ê°ìÌë¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£¤¢¤é¤æ¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ç¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ä«Ì¸JAM¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£
ÉÙ»Î»³¤ÈÌë¤ÎÀ±¶õ¡ÊPhoto by Shiho Sasaki¡Ë
ÁáÄ«¤ÎÉÙ»Î»³¡ÊPhoto by ±§ÃèÂç»È¡ù¥¹¥¿¡¼¡Ë
2. ¹ñÆâ³°¤ÎÉ¬¸«¥¢¥¯¥È¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
º£Ç¯¤Ï½Ð±é¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¹ë²Ú¤À¡£¹ñÆâ³°¤«¤éÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸¤¤¡¢¡ÖRAINBOW STAGE¡×¡ÖMOONSHINE STAGE¡×¤Î2¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼«Á³¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¡ÖRAINBOW STAGE¡×¡ÊPhoto by Shiho Sasaki¡Ë
MOONSHINE STAGE¤Ï²°º¬¤Î¥¿¥³¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¡ÊPhoto by ±§ÃèÂç»È¡ù¥¹¥¿¡¼¡Ë
³¤³°Àª¤Ç¤Þ¤ºÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥óÈ¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¡£ËÜË®¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Ï¥¤¥¨¥¤¥¿¥¹¡¦¥«¥¤¥è¡¼¥Æ¤¬½éÆü¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢ºòÇ¯¤Î¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ç¤â¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿2ÁÈ¡¢¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¥¤¥ó¥ÉÍ³Íè¤ÎËàëÅÉÔ»×µÄ¤Ê¥à¡¼¥É¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¥°¥é¥¹¡¦¥Ó¡¼¥à¥¹¡¢É½¸½Ë¤«¤Ê²ÎÀ¼¤È¿ÆÌ©¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥¢¥ó¥¸¡¼¡¦¥Þ¥¯¥Þ¥Û¥ó¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤È¤ê¤ï¤±¿Íµ¤¤¬²ÃÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥°¥é¥¹¡¦¥Ó¡¼¥à¥¹¤Ç¡¢Æ±»þ´ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅìµþ¸ø±é¤Ï½Ö»þ¤Ë¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤ÏÄ«Ì¸JAM¤Ç¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ï¤º¤À¡£¥¢¥ó¥¸¡¼¡¦¥Þ¥¯¥Þ¥Û¥ó¤Ï10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÂå´±»³UNIT¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¨¥¤¥¿¥¹¡¦¥«¥¤¥è¡¼¥Æ¤Ï10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤ËSpotify O-EAST¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£
¡ÒLuaka Bop¡Ó¤è¤ê¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCan't Lose My (Soul)¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¢¥Ë¡¼¡õ¥¶¡¦¥³¡¼¥ë¥É¥¦¥§¥ë¥º¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ð¥é¥«¥ó»á¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¥ß¥·¥·¥Ã¥ÔµòÅÀ¤ÎËÜ³ÊÇÉ¥´¥¹¥Ú¥ë¥Ð¥ó¥É¡£10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤Ëduo MUSIC EXCHANGE¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÉÙ»Î»³Ï¼¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¯¥ì¥¤¥í¤äMk.gee¤È¤â¶¦ºî¤·¤Æ¤¤¿¹ÅçÀ¸¤Þ¤ì¡¿¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë°é¤Á¤Î¥¸¥ç¥Ê¡¦¥ä¥Î¡¢NY¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ê¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤òÃ´¤¦Ì¾¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Í¥¤¥×¥ë¥º¡¢¥ì¥È¥í¤Ç´ÅÈþ¤Ê¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥×¤ò¡ÒStones Throw¡Ó¤è¤êÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥ë¡õ¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤È¡¢ÈØÀÐ¤ÎÉÛ¿Ø¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÆâ¤«¤é¤âYOGEE NEW WAVES¡¢D.A.N.¤È¤¤¤¦2010Ç¯Âå¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥·¡¼¥ó¤òºÌ¤Ã¤¿¥¢¥¯¥È¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î²Æ¥Õ¥§¥¹¤ò²ó¤Ã¤ÆÀä¹¥Ä´¤Î¼ÆÅÄÁï»Ò¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡¢ºòÇ¯¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤âÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿ZAZEN BOYS¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
2ÆüÌÜ¡¦ÆüÍË¤Î¥È¥ê¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢´÷ÌîÀ¶»ÖÏº¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯¤ÈÄ«Ì¸JAM25¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥Ð¥ó¥É ¡ÖROCK'N'ROLL DREAMERS¡×¡£¼«¿È¤âÄ«Ì¸¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÅÄÅçµ®ÃË¡ÊOriginal Love¡Ë¡¢¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¡¢YO-KING¡Ê¿¿¿´¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ë¡¢GLIM SPANKY¡¢ÊÒÊ¿Î¤ºÚ¡õ»³¸ýÍÎ¡¢Å£²°¸¼&¥Þ¥Ä¥·¥Þ¥é¥¤¥º¡ÊË½Æ°¥¯¥é¥Ö¡Ë¤È¤¤¤¦¥²¥¹¥È¥Ü¡¼¥«¥ë¿Ø¤¬¡¢¹ë²Ú¥Ð¥ó¥É¤È¶¦¤ËRC¥µ¥¯¥»¥·¥ç¥ó¡¿À¶»ÖÏº¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òÆÏ¤±¤ë¡£
2¤Ä¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¸ÄÀÇÉ¤ÎDJ¿Ø¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤¬½¸¤¦¡ÖCARNIVAL STAR¡×¡£Ä«Ì¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ô¡¼¥¹¥Õ¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËËþ¤Á¤¿·ê¾ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
>>>¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¿¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
3. ¡Ö¤Õ¤â¤È¤Ã¤Ñ¤é¡×¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ªÈþ¤·¤¤¥¥ã¥ó¥×¥¨¥ê¥¢
Ä«Ì¸JAM¤È¤¤¤¨¤Ð¥¥ã¥ó¥×¡£º£Ç¯¤Ï¡Ö¤Õ¤â¤È¤Ã¤Ñ¤é¡×¥ª¡¼¥È¥¥ã¥ó¥×¤¬Éü³è¤·¤¿¡£´Ä¶¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Èºòº£¤Î¥¥ã¥ó¥×¥Ö¡¼¥à¤Ë¤è¤ê¡¢Í½Ìó¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¡£³«¤±¤¿Áð¸¶¤È²»³Ú¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ï¤Þ¤µ¤ËÁÔ´Ñ¤À¤·¡¢¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î¸÷ÌÀÀÐ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¹©²¹Àô¡Ö¶â»³²¹Àô¡×¤â³«Êü¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥§¥¹²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤ÏÌµÎÁ¤Î¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤ÇÌó10Ê¬¡£ÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¤Õ¤â¤È¤Ã¤Ñ¤é¥ª¡¼¥È¥¥ã¥ó¥×Ãó¼Ö·ô¡×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
>>>¤Õ¤â¤È¤Ã¤Ñ¤é¥ª¡¼¥È¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
ASAGIRI JAM(@asagirijam)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
¤Þ¤¿¡¢Ä«Ì¸JAM¤Î2Æü·ô¤Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥×ÍøÍÑÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°¤Ë¹¤¬¤ë¥é¥¤¥Ö½Å»ëÇÉ¤Î¡ÖCAMP SITE A¡×¤«¡¢Ê²¤²Ð¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÎÁÍý¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¥ã¥ó¥×½Å»ëÇÉ¤Î¡ÖCAMP SITE B¡×¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ó¥È¤ò¹½¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡Ê¢¨1Æü·ô¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×ÍøÍÑ¤ÏÉÔ²Ä¡Ë¡£CAMP SITE A¤Ï2ÆüÌÜ¤Î½ª±é»þ¹ï¤È¤Ê¤ë20»þ¤Þ¤Ç¤ÎÅ±¼ý¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¤Õ¤â¤È¤Ã¤Ñ¤é¡×¤Ï½ª±éÍâÆü¤È¤Ê¤ë·îÍËÆü¤Î¸áÁ°10»þ¡¢CAMP SITE B¤Ï11»þ¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍÑÅÓ¤ä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë±è¤Ã¤¿¥×¥é¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
>>>¥¥ã¥ó¥×¥µ¥¤¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÖCAMP SITE A¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖRAINBOW STAGE¡×¤Î²»³Ú¤ò¥Æ¥ó¥È¤Ç´²¤®¤Ê¤¬¤é´®Ç½¤Ç¤¤ë¡ÊPhoto by ±§ÃèÂç»È¡ù¥¹¥¿¡¼¡Ë
4. ¼ê¤Ö¤é¤ÇOK¡ª²÷Å¬¤Ê¥Æ¥ó¥È¥×¥é¥ó
Ä«Ì¸JAM¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥Õ¥§¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Ä¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¥Æ¥ó¥ÈÇñ¤À¡£¤·¤«¤·¥¥ã¥ó¥×¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤½é¿´¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ì¤«¤é¥®¥¢¤òÂ·¤¨¤ÆÎ×¤à¤Î¤ÏÃæ¡¹¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Ï¤º¡£¤Ç¤ÏÄü¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ä«Ì¸¤Ë¤Ï¡¢µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÇ¯¹¥É¾¤Ê¤Î¤¬¡¢»öÁ°ÀßÃÖÀ©¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥Æ¥ó¥È¥×¥é¥ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬²ñ¾ì¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤Ð¡¢¤â¤¦¤½¤³¤Ë¥Æ¥ó¥È¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤ª¤Þ¤±¤ËÊÖµÑ¡¦Å±¼ý¤âÉÔÍ×¡£²ÙÊª¤òÃÖ¤¤¤Æ¥é¥¤¥Ö¤òËþµÊ¤·¤¿¤é¥Æ¥ó¥È¤ËÌá¤Ã¤Æ½¢¿²¡¢µ¯¤¤Æ¤Ò¤È¤·¤¤ê³Ú¤·¤ó¤À¤¢¤È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þµ¢Ï©¤ËÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼¥Ð¥¹¤ÎÍ½Ìó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¿½¤·¹þ¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥Æ¥ó¥È¤Î¤ßÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
>>>¥ì¥ó¥¿¥ë¥Æ¥ó¥È¥×¥é¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¼Ì¿¿¤ÏºòÇ¯¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥Æ¥ó¥È¡¢º£Ç¯¤â¡ÖCAMP SITE A¡×¡ÖCAMP SITE B¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ2¼ïÎà¤Î¥×¥é¥ó¤òÍÑ°Õ¡ÊPhoto by ±§ÃèÂç»È¡ù¥¹¥¿¡¼¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡Öhinata¥ì¥ó¥¿¥ë¡×¤Ë¿½¤·¹þ¤á¤Ð¡¢²ñ¾ì¤Ç¥¥ã¥ó¥×ÍÑÉÊ¤Î¼õ¤±¼è¤ê¡õÊÖµÑ¤¬²ÄÇ½¡£»öÁ°Í½Ìó¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¿²ÂÞ¤ò¤Ï¤¸¤á¥½¥í»²²ÃÍÑ¤Î¾®Êª¤«¤éÃÄÂÎ¸þ¤±¥×¥é¥ó¤Þ¤Ç°ì¼°¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¡¢Ä«Ì¸JAMÀìÍÑ¥»¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¥ã¥ó¥×¤ò¼ê¤Ö¤é¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢²ÙÊª¤ò²ñ¾ìÆâ¤ÇÈ¯Á÷¡¦¼õ¤±¼è¤ê¤Ç¤¤ëÂðÇÛÊØ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
>>>¡Öhinata¥ì¥ó¥¿¥ë¡×¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¢¨Í½ÌóÄùÀÚÆü¡§10·î12Æü¡Ë
¡Öhinata¥ì¥ó¥¿¥ë¡×ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡£¤ª´«¤á¥»¥Ã¥È¤«¤é¿©»ö¡¿Ê²¤²Ð¤âÁÛÄê¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥»¥ì¥¯¥È
¤½¤·¤Æ¡¢¼Â¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¶áÎÙ¤Î²¹Àô»ÜÀß¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¾ì¤Ø¤ÎÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¿´ÇÛÌµÍÑ¡£¥½¥í»²²Ã¤â¤³¤ì¤Ê¤é°Â¿´¤À¡£
>>>½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ï¸òÄÌ¼êÃÊ¡¦¥ë¡¼¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ3¤Ä¤Î»ÜÀß¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¤ÏÅì²£¥¤¥ó¿·ÉÙ»Î±ØÆî¸ý¡Ë
5. ²¹Àô¡õ¥µ¥¦¥Ê¤â¡ªËÉÙ¤Ê¥×¥ì¥¤¥¨¥ê¥¢¡õ¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£
Ä«Ì¸JAM¤Ï²»³Ú°Ê³°¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¥Û¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ï²¹Àô¤È¥µ¥¦¥Ê¤À¡£Àè½Ò¤·¤¿¡Ö¤Õ¤â¤È¤Ã¤Ñ¤é¡×¤Î¿Í¹©²¹Àô¡Ö¶â»³²¹Àô¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢2ÆüÌÜ¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï²¹Àô»ÜÀß ¡ÖÉÙÖÖ²¹Àô ²Ö¤ÎÅò¡× ¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¡Ê¢¨»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Íè¾ì¼Ô¤«¤éÂç¹¥É¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥µ¥¦¥Ê¡¦¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¡Ù ¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡£CAMP SITE B¤Î±üÃÏ¤Ç»³¡¹¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ó¥È¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤È¤È¤Î¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡£ÅöÆü¼õÉÕ¤â²ÄÇ½¤À¤¬»öÁ°Í½ÌóÍ¥Àè¤Î¤¿¤á¡¢³Î¼Â¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡£
>>>¤ªÉ÷Ï¤¡¦¥µ¥¦¥Ê¡¦²¹Àô¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ä«¥è¥¬¤ä¥é¥¸¥ªÂÎÁà¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¤Ë¤è¤ëÂÀ¸Ý¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤äµíÆý¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¹±Îã¤Ë¡£¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤ÊÅ¹ÊÞ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Çã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¥¥ã¥ó¥É¥ëºî¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥é¥Õ¥ÈÂÎ¸³¤â²ÄÇ½¤À¡£¤µ¤é¤ËKIDS LAND¤ä¥É¥Ã¥°¥é¥ó¡Ö¤É¤óµÈ¥Ñ¡¼¥¯¡×¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ä¥Ú¥Ã¥È¤â¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
>>>¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
>>>¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î½ÐÅ¹°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
º£Ç¯¤Î¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤Ï2ÆüÌÜ¤ÎAM9:30¡Á¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥±¥í¥Ý¥ó¥º¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë
ÉÙ»Î»³¤ÎÏ¼¤ÇÄ«¥è¥¬¡ÊPhoto by Shiho Sasaki¡Ë
Î¾¥¹¥Æ¡¼¥¸´Ö¤Ë¤¢¤ëKIDS LAND¡¢¡¢Ä«Ì¸JAM¤Ï¿Æ»Ò¤Ç¤Î»²²Ã¤Ë¤â¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¡ÊPhoto by Shiho Sasaki¡Ë
6. 2Æü´Ö¤Ç¿©¤ÙÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«!?½¼¼Â¤Î¥Õ¥§¥¹¤´¤Ï¤ó
Ä«Ì¸JAM¤Ç¤ÏÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿¥Õ¥§¥¹¤´¤Ï¤ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÙ»Î»³¿Í¿©Æ²¤Ë¤è¤ëÃÏ¸µ¡¦ÉÙ»ÎµÜ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¿©»ö¤¬ÊÂ¤Ö¡£Bµé¥°¥ë¥á¤ÎÇÆ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉÙ»ÎµÜ¾Æ¤¤½¤Ð¡¢Ä«¸ÂÄê¤Î¾Æ¤¤½¤Ð¥Ñ¥ó¡¢Ì¾Êª¤Î¤°¤ë¤°¤ë¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶ú¾Æ¤¤ä¥«¥ì¡¼¡¢¥Ó¥ê¥ä¥Ë¤Ë¥¿¥¤ÎÁÍý¡¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç³ÊÃÊ¤ËÝî¤ß¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£ÃÏ¼ò¤ËÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ï¥¤¥ó¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤â¡£2Æü´Ö¤Ç¤È¤³¤È¤óÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡£
>>>ÉÙ»Î»³¿Í¿©Æ²¤Î½ÐÅ¹°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
Ä«Ì¸JAM¿©Æ²¤ÎÌ¾Êª¡¢¤°¤ë¤°¤ë¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥è¡¼¥°¥ë¥È¡ÊPhoto by Shiho Sasaki¡Ë
Rolling Stone Japan¤ª¤¹¤¹¤áÄ«Ì¸¥°¥ë¥á¡¢Spice6¤Î¥«¥Þ¡¼¥¸¤È¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡ÊPhoto by Shiho Sasaki¡Ë
7. ¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤·¡ª¥¢¥¯¥»¥¹¤È·ô¼ï¤ò³ÎÇ§
¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ß¿Ê¤á¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Ä«Ì¸JAM¤¬¤«¤Ê¤êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£Îï¤·¤¤·Ê¿§¤È¶Ë¾å¤ÎÂÎ¸³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë2Æü´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÅÔ¿´¤«¤é¸þ¤«¤¦¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤À¤·¡¢º£²ó¤ÏÄü¤á¤Á¤ã¤ª¤¦¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÖÄ«Ì¸JAM¡×¤Ë¤Ï¼óÅÔ·÷¡Ê¿·½É¡¿¾åÌî¡¿²£ÉÍ¡¿ÂçµÜ¡ËÈ¯¤Î¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ä¥¢¡¼¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£Àè½Ò¤ÎÂðÇÛÊØ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥ì¥ó¥¿¥ë¥Æ¥ó¥È¥×¥é¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¿È·Ú¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÄ«Ì¸JAM¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¼Ö¤Ç¸þ¤«¤¦¤Î¤âÂç´¿·Þ¡£Ãó¼Ö·ô¤Ï¸¶Â§2Ì¾°Ê¾å¤«¤é¤Î¹ØÆþ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¤¿¤á¤Ë¾ì³°Ãó¼Ö¾ì¤Î1Æü·ô¤â¼è°·Ãæ¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ»þ¤ËÊ»¤»¤Æ¿½¤·¹þ¤à·Á¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢´Î¿´¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¥¥ã¥ó¥×Çñ¤â·ó¤Í¤¿2ÆüÄÌ¤··ô¡¢Æüµ¢¤ê»²²Ã¤È¤Ê¤ë1Æü·ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼Â¤ÏUnder18¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤³¤Á¤é¤ÏÄÌ¤··ô¤Ç8,000±ß¡¢1Æü·ô¤Ç¤â5,000±ß¤ÈÇË³Ê¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ä¡ÄÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤«¤ì¡ª
>>>¥Ä¥¢¡¼¥Ð¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
>>>Ãó¼Ö·ô¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
>>>¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÖÄ«Ì¸JAM 24¡×¥¢¥Õ¥¿¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¥Õ¥§¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
ASAGIRI JAM(@asagirijam)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
"It's a beautiful day ASAGIRI JAM'25"
2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë19Æü¡ÊÆü¡Ë
ÉÙ»Î»³Ï¼ Ä«Ì¸¥¢¥ê¡¼¥Ê ¤Õ¤â¤È¤Ã¤Ñ¤é
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://asagirijam.jp
