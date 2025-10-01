“幻”タイガーマスク3万7500円で落札→驚きの鑑定額「うおおおおおおお」「こんなに綺麗に残ってるもんなんだ」
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）の9月30日放送回に“幻”のプロレスマスクが登場。驚きの鑑定結果が出た。
【Xより】小橋建太も興味津々！初代タイガーマスク”幻のお宝”が登場
依頼人は、プロレス好きの男性。初代タイガーマスクの大ファンでマスクのコレクションをしているという。名だたるプロレスマスクを手掛けたマスク職人・豊嶋裕司氏に直接依頼してオリジナルマスクを作ってもらったことがあるほどだそう。
豊嶋さん制作の初代タイガーマスクの実使用マスクは2017年11月21日に放送された回に登場。1000万円の鑑定額が付いた。期待感が高まる中、依頼人が持ち込んだ“お宝”は初代タイガーマスク・佐山サトルが着用していたプライベートマスク。ファンの間では大阪タイガーと呼ばれている一品。依頼人はネットオークションで3万7500円で落札した。
本人評価額は、タイガーマスクの入場テーマ曲のイントロにちなみ55万円と提示。鑑定額は、予想を大きく超えて「300万円」という結果になった。
鑑定した「闘道館」館長の泉高志氏は「ファンの間では幻と言われてきた通称大阪タイガー、その本物で間違いございません」と明言。「使われたのは、1984年8月9日。実はこのサイン会、直前に権利関係のトラブルがありました。大阪タイガーその騒動の真っ只中で誕生し、たった一度きり使われたマスク」と説明した。
この結果にネットでは、「うおおおおおおお300万円だ!!!!!!タイガーマスクすごい！」「こんなに綺麗に残ってるもんなんだ」「幻の大阪タイガー！」といったコメントが寄せられた。
なお、TVerで見逃し配信中。10月7日午後9時54分終了予定。
