所ジョージ、“かっこいい車”の条件語る 愛車を自画自賛「かっこいい車だな、これ」
タレントでシンガー・ソングライターの所ジョージ（70）が、1日までに自身のYouTubeチャンネル「所さんの97チャンネル」を更新。自身が考えるかっこいい車の条件を語った。
【動画】自身の愛車を使って、車のこだわりを語った所ジョージ
新たな愛車であるカスタムしたホンダ『CB1300 SUPER FOUR』のライディングの後に「今日は車とオートバイの話をしましょう」と今回の動画のコンセプトを伝えた所。新たな愛車を絶賛したのち、後ろに止めてあった『メルセデス・ベンツ』と『ダッジ・コルネット』に注目した。
そして「こういうハードトップあるじゃない？クーペもそうだし。窓閉めてるとさピラーがあるじゃん。ゴムがあるんだけど。これが、かっこよさを削ぐことになっている」と持論を展開。「だから窓を開けた時に『後ろの窓』『前の窓』って4つはついてるけどいらないよね。『右の窓』『左の窓』だけでいいよね」「ピラーいらないから」と自身の美学を伝えた。
所はさらに、窓の高さに言及。「今の車は衝突安全性のために（ドアの上部が）高い」といい、「（外から運転席を見ると）首しか見えなくて、お風呂に浸かってるみたい」と自身の印象を語り、腕がスムーズに出せる高さがいいと伝えた。
そんな車に対処法として、窓のすぐ下のドア上部を黒く塗ると言い「女子がここんとこ（目の周り）いっぱい塗り出すと、こんな大きい目に見えんじゃん。あれと同じ。窓が大きく見えた方がかっこいいから」と伝えた。
また、『ダッジ・コルネット』に乗り、「昨今さ、外（よそ）の車見ると、皆さん（窓を）閉めて走ってんじゃないですか。私くらいじゃないですか、全部全開で窓開けて、爆音で音楽聞きながら走ってんのって。だって気持ちいいんだからさ」と自身の楽しみ方を明かし、最後に「かっこいい車だな、これ」と自画自賛した。
