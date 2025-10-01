Ｂ２ベルテックス静岡は１日、福岡との開幕２連戦（２、３日午後７時５分開始）に向けて会場となる藤枝市の静岡県武道館で練習した。アリーナでスタッフが会場を設営している中、選手は午後２時から約１時間半、最終調整を済ませた。就任２年目の森高大ヘッドコーチ（ＨＣ、３６）は「まず、第１戦を取りにいく」と、力を込めた。

開幕戦に向けて準備は整った。福岡は前年度の西地区優勝チームで、新生・ベルテの「現在地」を図るには願ってない相手だ。昨季は６戦全敗を喫したが、森ＨＣは「勝つチャンスは十分にある。最低１つ勝つこと。連敗しないことが大事」と、強調した。

ドイツ代表候補で、新加入のＰＦティム・シュナイダー（２８）に得点源として期待がかかる。２０５センチの長身で内からでも外からでも点が取れるのが最大の魅力だ。「ゴール近くで存在感を示したい。勝つことを第一目標にやるよ」とフォア・ザ・チームを誓った。

ベルテックスにとってＢ２昇格３年目のシーズンがいよいよ、幕を開ける。２年前の開幕戦はホームで神戸に８９―９２で敗退。昨季は敵地で迎え、山形を８３―７８で下した。２年ぶりホームで行われるオープニングゲーム。２年連続白星を挙げて、チームに勢いを付ける。