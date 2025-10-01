「東京ばな奈ぶにゃんこ」のスペシャルBOXが通販限定で発売。″ぶにゃんこ″好きは絶対チェックしなきゃ...！《10月7日まで》
グレープストーンは、東京みやげブランド「東京ばな奈ワールド」から、通販限定商品「スペシャルぶにゃんこBOX」の受注受付を、2025年10月1日から7日17時まで、公式オンラインショップ「パクとモグ」などで行っています。
バナナとチョコの「東京ばな奈」にエコバッグやトートバッグなどのアイテムをセット
"いいネコぶって、イタズラ探すブラックにゃんこ"こと「東京ばな奈ぶにゃんこ」。22年に初登場して以来、毎年秋冬にだけ姿を現す、SNSでも人気の黒猫の東京ばな奈から、「スペシャルぶにゃんこBOX」が登場します。ぶにゃんこファンにはたまらない全7品が集まったセットです。
・東京ばな奈ぶにゃんこ エコバッグ
うるうる泣き顔やびっくり顔など、ぶにゃんこのくるくると変わる表情を総柄であしらっています。肩にもかけやすいよう少し長めの持ち手を採用し、幅広サイズのため収納力もたっぷりです。
・東京ばな奈ぶにゃんこ トートバッグ
ランチトートより大きめサイズで、普段のお出かけ用としても便利。サイドのポケットは500mlのペットボトルがすっぽりと入れられる深めの仕様です。
Dカンが付属し、ぶにゃんこのフェイスマスコットやアクリルキーホルダーを付けて楽しめます。さりげない「東京ばな奈」のタグもかわいいです。
・東京ばな奈ぶにゃんこ ミニタオル
「ブラックにゃんこ」にふさわしい真っ黒なカラーのタオルに、にゃんこがニヤッと浮かんでいます。
・東京ばな奈ぶにゃんこ アクリルキーホルダー
3種のかわいいアクリルチャーム付き。「東京ばな奈」の紙袋に入ったり、手招きしたり、被り物をしたり、「東京ばな奈ぶにゃんこ」の愛らしい世界観を表現しています。取り外して1つずつ使える仕様です。
・東京ばな奈ぶにゃんこ ブランケット
ぶにゃんこを全面に大きくデザインし、スベスベとなめらかな手触り。ひざ掛けにもぴったりなサイズで、これからの肌寒い季節に活躍してくれそうです。
・東京ばな奈ぶにゃんこ フェイスマスコット
ぶにゃんこのいたずらフェイスをデザイン。手のひらと同じくらいのサイズで、もちもちな手触りに癒されます。
・東京ばな奈ぶにゃんこ チョコバナナ味、「見ぃつけたっ」4個入
ふかふかのスポンジケーキにおいしいココアを混ぜ込んだ、黒猫カラーの「東京ばな奈」です。中に入ったクリームはバナナカスタード味で、バナナとチョコのおいしい組み合わせです。
価格は6600円。
公式オンラインショップ「パクとモグ」のほか、「パクとモグ スイーツショップ 楽天市場店」、「パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店」で取り扱っています。
※価格は税込です。
東京バーゲンマニア編集部