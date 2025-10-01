SHOW-WA¡õMATSURI¡¢ÌÜÉ¸¤Ï¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡õ¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¡ÅìÍÎ´Û¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤¹¤â³ú¤ß¥Ê¥¤¥ÄÈ¹¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Í¡×
¡¡½©¸µ¹¯¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SHOW-WA¡õMATSURI¤¬1Æü¡¢Åìµþ¡¦ÅìÍÎ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ì¡ºÍ¶¨²ñ¼çºÅ¡ØÌ¡ºÍÂç¹Ô¿Ê¡Ù¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡ÊÈ¹ÀëÇ·¡¢ÅÚ²°¿Ç·¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°áÁõ¤âÁÇÅ¨¡ª°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ß¤»¤¿MATURI
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î¼èºà¤Çº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¡¢SHOW-WA¤Î»ûÅÄ¿¿ÆóÏº¤Ï¡Ö¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¤½¤¦¡Ä¡×¤È³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢È¹¤¬¡Ö¿Í´Ö¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ú¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¡Ö¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ¡¢¤½¤·¤Æ¹ÈÇò²Î¹çÀï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤¹¤ë¤È¡¢MATSURI¤ÎÌøÅÄÍ¥¼ù¤â¡ÖÆ±¤¸¤¯MATSURI¤â¹ÈÇòÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Å¤Í¤¿¡£
¡¡2ÁÈ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡¢È¹¤Ï¡Ö¹ÈÇò½Ð¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤¸¤ã¤¢»ä¤ÏÌ¡ºÍ¶¨²ñ²ñÄ¹¤À¤«¤é¡£ÏÈ1¤ÄÁý¤ä¤»¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÆ²¡¹¸À¤¤Êü¤Ä¤È¡¢ÅÚ²°¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¸¢¸Â¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦°ìËë¤â¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢MATSURI¤¬ÅìÍÎ´Û¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¡ÖËÜÆü¤Ï·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Æüº¢·Ý¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¤ÇËÍ¤¿¤Á¤â²Î¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤¤¤ß¤ã¤¹¡×¤È³ú¤ß¡¢È¹¤¬¡Ö»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°áÁõ¤âÁÇÅ¨¡ª°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ß¤»¤¿MATURI
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î¼èºà¤Çº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¡¢SHOW-WA¤Î»ûÅÄ¿¿ÆóÏº¤Ï¡Ö¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¤½¤¦¡Ä¡×¤È³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢È¹¤¬¡Ö¿Í´Ö¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ú¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¡Ö¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ¡¢¤½¤·¤Æ¹ÈÇò²Î¹çÀï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤¹¤ë¤È¡¢MATSURI¤ÎÌøÅÄÍ¥¼ù¤â¡ÖÆ±¤¸¤¯MATSURI¤â¹ÈÇòÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Å¤Í¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢MATSURI¤¬ÅìÍÎ´Û¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¡ÖËÜÆü¤Ï·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Æüº¢·Ý¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¤ÇËÍ¤¿¤Á¤â²Î¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤¤¤ß¤ã¤¹¡×¤È³ú¤ß¡¢È¹¤¬¡Ö»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£