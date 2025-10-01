お笑い芸人・永野、新CMでも″毒舌モード″全開→辛口のセリフ連発に反省「けっこうひどいこと言ってますよね...」

MIXIが運営するスマホゲーム「モンスターストライク」が2025年10月で12周年を迎えるにあたり、お笑い芸人の永野さんを起用した新CM「周年って」篇を10月1日から放送開始しました。

永野節が炸裂...

新CMでは、12周年にあわせて今後展開されるキャンペーンについて、モンスト初心者の永野さんが過激さの中にも核心が潜む正論をぶちまけるストーリー。

とがった言動やシュールなネタをブレることなく披露し続けている芸風を活かして「モンストくだらねぇ」など、インパクトの強いセリフで永野さんならではの正論をぶちまけています。 CMは15秒で、放送エリアは全国。

撮影では、「モンストくだらねぇ」や「自分で自分のことお祝いして。恥ずかしい」など、"ディスり"ともいえる辛口のセリフを連発。

何度も話している中でわれに返ったのか、「オレ...けっこうひどいこと言ってますよね。人を傷つけるようなことを...」と申し訳なさそうな表情を浮かべる場面も。

すぐに"毒舌モード"に復帰した永野さんは「モンスト12周年？ こっちは30年目だぞ！」と、長いキャリアをネタにしたコメントで周囲の笑いを誘っていました。

CM撮影のために特注したという、ラグジュアリーにアレンジされた衣装にも注目です。

東京バーゲンマニア編集部