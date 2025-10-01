【イオン】トップバリュ60品目がまさかの″値下げ″！今値下げしてくれるのうれしすぎる...。
イオンでは、「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など全国約1万店舗で、2025年10月1日からトップバリュ商品の値下げを実施しています。
日用品から冷凍食品までお得に
イオンでは、25年4月の75品目の値下げに続き、この秋も対象60品目で値下げを実施しています。
値下げ商品の一例は、以下の通り。
・トップバリュ 中華炒めないの素 各種／1人前×2袋
価格：213円→192円
・トップバリュ 減塩塩分２５％カット 合わせみそ４種の具材／12食
価格：246円→235円
・トップバリュベストプライス 紅茶５０袋 スリランカ産 ディンブラ茶葉１００％使用
価格：375円→365円
・トップバリュ グリーンアイ オーガニック オーガニック純玄米黒酢／490ml
価格：753円→645円
・トップバリュベストプライス 早ゆでスパゲッティ ３分／500g
価格：213円→192円
・トップバリュベストプライス 昆布香るつゆ／1000ml
価格：267円→257円
・トップバリュ グリーンアイ オーガニック ブロッコリー（冷凍）／200g
価格：192円→181円
・トップバリュベストプライス ブルーベリー（冷凍）／500g
価格：678円→645円
・トップバリュベストプライス 炭火焼鳥盛合わせ たれ（冷凍）／210g
価格：429円→386円
・トップバリュベストプライス ロースハム／40g×4
価格：321円→300円
・トップバリュベストプライス あらびきポークステーキ／145g
価格：321円→300円
・トップバリュベストプライス ジッパーバッグ Ｍ、Ｌサイズ／M45枚、L30枚
価格：382円→327円
・トップバリュベストプライス 水切りごみ袋 ストッキングタイプ 兼用・浅型／各100枚
価格：503円→415円
・トップバリュ ＩＳＣＣ 不織布立体マスク／30枚
価格：877円→657円
・トップバリュ 素材そのままの風合いをいかした竹パルプハンド ペーパー／150組×3
価格：316円→305円
・トップバリュ ＭＳＣ認証 脂がのった にしんのオニオンバターソース／4切
価格：257円→213円
・トップバリュ 冷やしぶっかけとろろそば／1食
価格：429円→408円
店舗によって商品の取り扱いや品揃えが異なる場合があります。
また、店舗によって販売価格が異なる場合があります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部