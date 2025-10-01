【イオン】トップバリュ60品目がまさかの″値下げ″！今値下げしてくれるのうれしすぎる...。

イオンでは、「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など全国約1万店舗で、2025年10月1日からトップバリュ商品の値下げを実施しています。

日用品から冷凍食品までお得に

イオンでは、25年4月の75品目の値下げに続き、この秋も対象60品目で値下げを実施しています。

値下げ商品の一例は、以下の通り。

・トップバリュ 中華炒めないの素 各種／1人前×2袋

価格：213円→192円

・トップバリュ 減塩塩分２５％カット 合わせみそ４種の具材／12食

価格：246円→235円

・トップバリュベストプライス 紅茶５０袋 スリランカ産 ディンブラ茶葉１００％使用

価格：375円→365円

・トップバリュ グリーンアイ オーガニック オーガニック純玄米黒酢／490ml

価格：753円→645円

・トップバリュベストプライス 早ゆでスパゲッティ ３分／500g

価格：213円→192円

・トップバリュベストプライス 昆布香るつゆ／1000ml

価格：267円→257円

・トップバリュ グリーンアイ オーガニック ブロッコリー（冷凍）／200g

価格：192円→181円

・トップバリュベストプライス ブルーベリー（冷凍）／500g

価格：678円→645円

・トップバリュベストプライス 炭火焼鳥盛合わせ たれ（冷凍）／210g

価格：429円→386円

・トップバリュベストプライス ロースハム／40g×4

価格：321円→300円

・トップバリュベストプライス あらびきポークステーキ／145g

価格：321円→300円

・トップバリュベストプライス ジッパーバッグ Ｍ、Ｌサイズ／M45枚、L30枚

価格：382円→327円

・トップバリュベストプライス 水切りごみ袋 ストッキングタイプ 兼用・浅型／各100枚

価格：503円→415円

・トップバリュ ＩＳＣＣ 不織布立体マスク／30枚

価格：877円→657円

・トップバリュ 素材そのままの風合いをいかした竹パルプハンド ペーパー／150組×3

価格：316円→305円

・トップバリュ ＭＳＣ認証 脂がのった にしんのオニオンバターソース／4切

価格：257円→213円

・トップバリュ 冷やしぶっかけとろろそば／1食

価格：429円→408円

店舗によって商品の取り扱いや品揃えが異なる場合があります。

また、店舗によって販売価格が異なる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部