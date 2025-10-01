SHOW¡ÝWA¡õMATSURI¡¡ÅìÍÎ´Û¤Ë½é½Ð±é¡ÖÌ¡ºÍ¤ÎÀ»ÃÏ¡Ä¸÷±É¡×¡¡¥Ú¥ó¥é¥¤¥Èµ±¤ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¡¡MATSURI¤¬1Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð¤ÎÅìÍÎ´Û¤Ç¡¢Ì¡ºÍ¶¨²ñ¼çºÅ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡ÖÌ¡ºÍÂç¹Ô¿Ê¡×¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡MATSURI¤Ï¡¢8Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¢¥¬¥Ù¤Î²Ö¡×¤Ê¤É4¶Ê¤òÈäÏª¡£µÒÀÊ¤Ç¤Ï¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬¸÷¤ê¡¢·Ý¿Í¤Î¥Í¥¿¤âÂçÇú¾Ð¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿¥Ê¥¤¥Ä¤Î½ÐÈÖ¤¬½ªÎ»¸å¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿SHOW¡ÝWA¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢¥Ê¥¤¥Ä¤ÈSHOW¡ÝWA¡õMATSURI¤Î3ÁÈ¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¡ºÍ¶¨²ñ¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¡¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Î9·î3Æü¡¢MATSURI¤Î¾®Ìî»ûÍã¡¢¾¾²¬ÂîÌï¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£ÈÖÁÈ¤Ç2¿Í¤¬¡ÖÅìÍÎ´Û¤ÎÉñÂæ¤ÇÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤Èº©´ê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ê¥¤¥Ä¡¦È¹ÀëÇ·¤¬²÷Âú¤·¡¢µÞ¤¤ç¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡MATSURI¤ÎÌøÅÄÍ¥¼ù¤Ï¡¢ÅìÍÎ´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌ¡ºÍ¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Æüº¢·Ý¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ì¡ºÍ¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£SHOW¡ÝWA¤â15Æü¤Î¸ø±é¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¡£