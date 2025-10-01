お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が30日深夜放送の中京テレビのトークバラエティー番組「太田上田」（火曜深夜0・59）に出演。所属事務所で年に一度のコンプライアンス講習を受講したことを報告し、その際のエピソードを語った。

太田は「事務所のコンプライアンス講習受けたんですよ。タレント、マネージャー全員集められて」とし、「うちの連中全員バカだから、もう質問がどうしようもないんですよ」とぶちまけた。

講師を務めた弁護士からはオンラインカジノ問題やSNSの炎上問題などの実例が挙げられ、特にSNSについては「SNSは、一時の感情で言い返すと炎上につながる恐れがあります。くれぐれも感情的にならずに利用してください」と念押しがあったという。

すると、ここでウエストランド」河本太が挙手して弁護士に質問したといい、太田はその時の様子について「河本が手を挙げて“僕は今、お酒を断っていまして…”って。あいつね、ここだけの話、本当は飲んでるんです」と暴露もまじえながら説明した。

河本は「居酒屋で友達の芸人とよく打ち上げをするんですけど、僕はその時にノンアルコールビールを飲んでいます。例えば、店に居合わせた他のお客さんに写真を撮られ、“河本が飲んでいた”とSNSに上げられた場合、僕も相手を撮ってSNSにさらしていいんでしょうか」と質問。弁護士は「一般の人の写真を上げるのはやめておきましょう」と回答したが、河本は「どうしても一矢報いたいんですよね」と食い下がったそうで、太田は「いいわけないだろ！」とツッコミを入れていた。