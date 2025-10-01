歌手の浜崎あゆみさんが、自身のInstagramを更新。「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025」のリハーサル風景の動画と画像を公開しました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 限界ギリギリのリハーサル風景を公開 「全員のキャパが限界1ミクロン手前まできてました...が、そんな時こそ爆発的なチームワークを発揮する」



浜崎さんは、青のトップスとトレーニングパンツに、迷彩柄のジャケットを羽織ったスタイルで、ダンスのリハーサルに臨みました。









動画には、大勢のダンサーたちをバックに、歌って踊る浜崎さんの姿が映し出されています。





浜崎さんは、「今日は早朝から9時間ノー休憩」と投稿。とてもハードなリハーサルだったことを明かしました。





それでも、「全員のキャパが限界1ミクロン手前まできてました...が、そんな時こそ爆発的なチームワークを発揮するのが一座なんだよなぁ。頭が下がります」と綴り、チームの奮闘ぶりを称えました。





また「リハ映像はゴリカメ。彼のすさまじい集中力と研ぎ澄まされた感性に負けぬよう必死に喰らいつくのみ」と綴り、撮影クルーの熱心な姿勢にも言及しています。





浜崎さんは一方で、「そんなこんなで少しでも和み空間をと似顔絵を描いたりもしました」と綴り、練習の合間に、緊張感を和らげるためにスタッフたちの似顔絵を描いた様子も動画で投稿しています。







そして「最後に、あゆ食べちゃったとマサから送られて来た平和な写真で終了 笑笑笑」と綴り、頭を囓られたアユの焼き魚の画像を投稿し、締めくくりました。









この投稿をみたファンからは、「なかなか見れないリハ映像ありがたい」・「もはやリハでも本番見てるかのような迫力」・「リハでも気迫スゴすぎなのよ」・「夢のような幸せすぎる時間は、こうして創り上げられているんだね」といった反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】