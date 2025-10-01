飲料大手アサヒグループのシステム障害発生から3日。ビールが予定通り届かない酒店や飲食店が対応に追われています。

大正5年創業の老舗酒店で、社長が「初めて」と困惑する事態が…

佐々木酒店 佐々木実 社長

「アサヒの樽生ビール。きょうは非常時の真っただ中なので、（在庫は）非常に少ない」

システム障害でアサヒのビールや飲料が丸3日、届かないのです。さらに…

佐々木酒店 佐々木実 社長

「キリンも影響が出ているし、サッポロも影響が出ている」

アサヒと共同で配送しているキリンとサッポロにも“配送遅れ”が発生。余波が広がるシステム障害の原因は…

「ランサムウェアの被害にあった」

捜査関係者によりますと、先月29日、アサヒビール側から警視庁に相談があったといいます。

復旧には、どのくらいかかるのか。専門家は…

神戸大学 森井昌克 名誉教授

「（システムの）一部でも壊れてしまうと、全体に波及して動かなくなってしまう。グリコの場合は完全復旧するまでに数か月以上かかっている」

江崎グリコでは、去年4月、システムの切り替えの際に大規模な障害が発生。「プッチンプリン」などおよそ80の商品の出荷が止まり、完全復旧までは半年以上かかりました。

先ほどの酒店には、飲食店からの問い合わせが相次いでいます。

佐々木酒店 佐々木実 社長

「『（アサヒの）樽生が欠品した場合はサッポロで対応してください』『瓶だったらキリンにしてください』とか、こういうのが飛び交っている」

アサヒはきょうから紙での注文を受けて、最速であさってには届くように対応する考えですが、関係者は…

ビール業界関係者

「10月は歓迎会も多いので、アサヒから他社に乗り換える飲食店が出るかもしれない」

影響がどこまで広がるか見通せない状況が続いています。