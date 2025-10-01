SKY-HIにBMSG第3のボーイズグループ・STARGLOWが挑む！オーディションテーマ曲「At The Last」を魂の一発撮り

【動画】SKY-HI - At The Last feat. STARGLOW / THE FIRST TAKE

SKY-HIが、BMSG第3のボーイズグループ・STARGLOWと『THE FIRST TAKE』に登場。

■【動画】SKY-HI - At The Last feat. STARGLOW / THE FIRST TAKE

■オーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』のテーマ曲「At The Last」を披露

ラッパーで、プロデューサー、経営者という多彩な顔を持ち、音楽業界内でも唯一無二の存在でシーンを牽引しているSKY-HIと、話題のオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」より、SKY-HIがCEOを務める音楽事務所BMSGの第3のボーイズグループとして誕生した STARGLOWが、ミュージシャンによる一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に登場。

披露するのは、BMSGよりBE:FIRST、MAZZELに次ぐ3組目のボーイズグループ“STARGLOW”が誕生し話題を呼んだオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』のテーマ曲「At The Last」。

夢が綺麗事と揶揄されがちな現代に対し、その綺麗事をあえて全力で信じることの尊さ、そして夢を見る偉大さや叶え続けるその生き様の美しさを、アグレッシブで力強いオルタナティブなトラックにのせ、テクニカルなラップとエモーショナルな歌で鼓舞する、魂を揺らす逆転のアンセム。

10月1日22時にプレミア公開の『THE FIRST TAKE』では、本オーディションから誕生したSTARGLOWのメンバーが、SKY-HIに挑んでいくような特別なスタイルで一発撮りパフォーマンス。

■SKY-HI コメント

■リリース情報

2025.06.27 ON SALE

SINGLE「At The Last」

