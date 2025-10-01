TRIXが、12月10日にリリースするニューアルバム『CHANCE』の収録内容とジャケット写真を公開した。

（関連：【画像あり】TRIX、アリストテレスの胸像がモチーフのニューアルバム『CHANCE』ジャケット写真）

公開されたジャケット写真は、1曲目に収録される「ARISTOTELES」にちなみ、古代ギリシャの哲学者 アリストテレスの胸像がモチーフになっている。また、今作には前作『BUILD UP』に引き続き、ゲストプレイヤーとして小野塚晃（Key）が参加。小野塚も他のメンバー同様、新曲を書き下ろしている。

さらに、タワーレコードにて抽選会＆ダブル特典チャンス施策の開催も決定。今作の購入者を対象に、“メンバー直筆サイン入りポスターカレンダー”が当たる応募抽選キャンペーンに参加できるほか、先着でメーカー特典のジャケットデザインステッカーに加え、タワーレコードオリジナル特典の“ポスターカレンダー”のダブル特典がプレゼントされる。

なお、TRIXはアルバム発売を目前に控えた11月27日に、東京 Club Mixaにて一夜限りのプレリリースライブを開催。ニューアルバム収録の新曲が初披露となり、発売前に生演奏で聴くことができる。

（文＝リアルサウンド編集部）