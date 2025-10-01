¡ÚB1ÃíÌÜ¿·¿Í5Áª¡Ûºòµ¨MIP¡¢¥¢¥¸¥¢ÇÕÂåÉ½¡¢G¥êー¥°¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Áª¼ê¡ÄB¥êー¥°¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¡È¶²¤ë¤Ù¤¥ëー¥ー¡É¤¿¤Á
¡¡¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B¥êー¥°2025-26¥·ー¥º¥ó¤¬10·î2Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£µÇ°¤¹¤Ù¤10¥·ー¥º¥óÌÜ¤ÎB¥êー¥°¤Çµ±¤¯¥ëー¥ー¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£¿·¿Í¾ÞÁè¤¤¤Ë¤âÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÃíÌÜ¤Î¥ëー¥ー¤ò5¿Í¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ç¤Ïµ¬Äê¾å¤Î¡Ö¿·¿ÍÁª¼ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿·¿Í¾ÞÂÐ¾ÝÁª¼ê¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¼è¤ê°·¤¦¡£
Ê¸¡á¾®¾Â¹îÇ¯
¢¡¢£À¥ÀîÎ°µ×¡ÊÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡Ë
¥¹¥¿ーÂ·¤¤¤Î¥Áー¥à¥áー¥È¤ÎÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¤ÎÂ¸ºß´¶[¼Ì¿¿]¡áB.LEAGUE
¡¡¶²¤ìÃÎ¤é¤º¤Î¥Ë¥åー¥¹¥¿ー¡£ºò¥·ー¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤ÏÀèÈ¯¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤ÎÂçÌò¤òÆ²¡¹¤ÈÌ³¤á¤¢¤²¡¢¹âÂ´¥ëー¥ー¤Ê¤¬¤é¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óMIP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ºòµ¨¤Î¿·¿Í¾ÞÅêÉ¼¤Ç¤ÏÏÆ¿¿Âç¡ÊÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ë¼¡¤°2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¥êー¥°Á´ÂÎ¤«¤é¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âî±Û¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¡¢Ã¼Àµ¤Ê¥Õ¥©ー¥à¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¥×¥ë¥¢¥Ã¥×¥·¥åー¥È¡¢Áê¼ê¤ò¶õÃæ¤Ç¤«¤ï¤¹¥À¥Ö¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¨¡¨¡²Ú¤ä¤«¤µ¤È·èÄêÎÏ¤òÈ÷¤¨¤ë¤Î¤¬À¥Àî¤Î¿¿¹üÄº¡£ºòÇ¯¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿BWB¥°¥íー¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥×¡¢U18ÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤Ê¤É¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È¼éÈ÷ÎÏ¶¯²½¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤¿Í×°ø¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¡£º£µ¨¤Ï¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¤³¤í¤«¤éºÆ½ÐÈ¯¡£ÀéÍÕJ¤ÎÃæ¼´¤òÃ´¤¤¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥åー¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê¤Ò¤é¤¯¡£
¢¡¢£¥¸¥ã¥ó¡¦¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ïー¥Ñー¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¡Ë
¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¥Ïー¥Ñー¥¸¥å¥Ë¥¢[¼Ì¿¿]¡áB.LEAGUE
¡¡¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¤¬¸Ø¤ëÅ´ÊÉ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Ï¥ó¥¿ー¡£ËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ð¥¹¥±¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤¬¡¢¥³¥¶Ãæ³Ø¹»¡¢Ê¡²¬Âè°ì¹â¹»¡¢Åì³¤Âç³Ø¤ÈÌ¾Ìç¤ò¤ï¤¿¤êÊâ¤¡¢2020-21¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ÏÅö»þ¤ÎºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤È¤Ê¤ë17ºÐ11¥«·î28Æü¤ÇB¥êー¥°¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Îà¤Þ¤ì¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥êー¥°¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥È¥à¡¦¥Ûー¥Ð¥¹¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ë¤â¼éÈ÷ÎÏ¤òÇã¤ï¤ì¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤ÏÂåÉ½¥Ç¥Ó¥åー¤Ë²Ã¤¨¡ÖFIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£Ìö¿Ê¤Î¥«¥®¤Ï¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¼þ¤ê¤òÀ¸¤«¤¹ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Îー¥Þー¥¯¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤¤ëÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£
¢¡¢£»³Æâ¥¸¥ã¥Ø¥ëÎ°¿Í¡ÊÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¡Ë
¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥×¥ìー¤Ë²Ã¤¨¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÉð´ï¤È¤¹¤ë»³Æâ[¼Ì¿¿]¡áB.LEAGUE
¡¡Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤Ç¡ÖDYNAMIC BEAST¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬»³Æâ¥¸¥ã¥Ø¥ëÎ°¿Í¤À¡£ÀçÂæÂçÌÀÀ®¹â¹»£³Ç¯¼¡¤Ë¤Ï¼ç¤Ë¥·¥åー¥¿ー¤ÎÌòÌÜ¤òÃ´¤¤¡¢¸½¥Áー¥à¥áー¥È¤ÎÊÆ¿ÜÎè²»¤ÈÁ´¹ñÂç²ñ·è¾¡¤ÇÂÐÀï¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÂè4¥¯¥©ー¥¿ー¤ËµÕÅ¾¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤ÆÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿ºòµ¨¤Ï¡¢·×34»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¶¯¤ß¤Ï190¥»¥ó¥Á96¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤ò¶î»È¤·¤¿ÎÏ¶¯¤¤¥É¥é¥¤¥Ö¤È¥Ïー¥É¤Ê¼éÈ÷¡£¹ë²÷¤Ê¥À¥ó¥¯¥·¥åー¥È¤òÃ¡¤¹þ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë´üÂÔ¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É¤À¡£¥ëー¥ー¥·ー¥º¥ó¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÄ·ÌöÎÏ¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òÉð´ï¤Ë¡¢¶õÃæÀï¤òÀ©¤·¤Æ¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤á¤ë¤«¡£
¢¡¢£º¬ËÜÂç¡Ê»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
ºòµ¨¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó½ªÈ×¤«¤éCS¤Ë¤«¤±¤Æ»°±ó¤Î¼çÎÏ¤òÃ´¤Ã¤¿º¬ËÜ[¼Ì¿¿]¡áB.LEAGUE
¡¡ºò¥·ー¥º¥ó¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ï¡¢»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Öー¥¹¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£º¬ËÜÂç¤Ï180¥»¥ó¥Á75¥¥í¤Î¥·¥ãー¥×¤ÊÂÎ³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥¤ì¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ»ý¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤À¡£¤¤¤¶¥³ー¥È¤ËÎ©¤Æ¤ÐËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤Ç¥Áー¥à¤ò³èÀ²½¡£ºòµ¨¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÉñÂæ¤Ë¤âÎ©¤Á¡¢·ø¼Â¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ä3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤Ç¥Áー¥à»Ë¾å½é¤Î¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥·ー¥º¥ó¤Ï¥Üー¥ë¤ò¼õ¤±¤ëÂ¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¥Áー¥à¤òÆ°¤«¤¹»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Îº´¡¹ÌÚÎ´À®¤Ï¡Ö¥²ー¥à¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ÎÉôÊ¬¤ÏÎý½¬Ãæ¤«¤é°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº¬ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²Ú¤Î¤¢¤ë¥×¥ìー¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¢£Ä¹Ã«ÀîÈæ¸»¡Ê¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¡Ë
¹â¤¤¿ÈÄ¹¡¢Ä¹¤¤¼êÂ¤òÈ÷¤¨¤Ä¤Ä¤â¥É¥é¥¤¥Ö¤ä3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤â¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÄ¹Ã«Àî[¼Ì¿¿]¡áB.LEAGUE
¡¡19ºÐ¤Ç¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤ØÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢ºÍÇ½¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿Ä¶¿·À±¡£Ä¹Ã«ÀîÈæ¸»¤Ïºò¥·ー¥º¥ó¤Î12·î¤Ë¿ÀÆàÀîÂç³Ø¤òÃæÂà¤·¡¢¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¤ÈÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤òÄù·ë¡£202¥»¥ó¥Á85¥¥í¤Î¥Ë¥åー¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ï½ªÈ×Àï¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤È¡¢4·î¤Ë¤Ï10ÆÀÅÀ11¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµó¤²¤Æ10Âå¤Ç¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤Î¤¹¤´¤µ¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤¥×¥ìー¤¬¤Ç¤¤ë¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ï³«Ëë¤«¤é¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ä¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÉôÊ¬¤ÇÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ä¹Ã«Àî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÌîËÜÂçÃÒ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼¢²ì»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ï¡Ö2025 NBA G¥êー¥° ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥É¥é¥Õ¥È¡×¤Ç¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£NBAÆþ¤ê¤òÌ´¸«¤ëÄ¹Ã«Àî¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¤âÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
