¶¶ËÜ³¨è½»Ò¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç½Õ¤òÂª¤¨¤¿¿·¶Ê¡Ö½Õ¤Î¤»¤¤¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡õ¿·½Õ¥Ä¥¢ー³«ºÅ·èÄê

¶¶ËÜ³¨è½»Ò¤¬¡¢11·î12Æü¤Ë¿·¶Ê¡Ö½Õ¤Î¤»¤¤¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¿·¤·¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¿·¶Ê¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¥Ä¥¢ー³«ºÅ¤â·èÄê
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö½Õ¤Î¤»¤¤¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¡Ø¿·½Õ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー2026¡Ö½Õ¤Î¤»¤¤¡×¡Ù¤ò2026Ç¯1·î¤ËÂçºåŽ¥Ì¾¸Å²°¡¦Åìµþ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£
¿·¶Ê¡Ö½Õ¤Î¤»¤¤¡×¤Ï¡¢½Õ¤é¤·¤¤ÃÈ¤«¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç½Õ¤òÂª¤¨¤¿²Î»ì¤¬¶¶ËÜ¤é¤·¤¤³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Èà½÷¤¬¤³¤ì¤«¤é¸þ¤«¤¦Àè¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²ñ¾ì¸ÂÄêÈÎÇä2¶ÊÆþ¤êCD¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä·èÄê
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¿·½Õ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー2026¡Ö½Õ¤Î¤»¤¤¡×¡Ù³Æ²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢¿·¶Ê¡Ö½Õ¤Î¤»¤¤¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ÎCD¤Ç¤·¤«Ä°¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¿·¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿²ñ¾ì¸ÂÄêÈÎÇä2¶ÊÆþ¤êCD¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¶¶ËÜ³¨è½»Ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢10·î1Æü18»þ¤è¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëºÇÂ®Àè¹Ô¤Î¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.11.12 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö½Õ¤Î¤»¤¤¡×
2026.01.12 ON SALE
SINGLE¡Ö½Õ¤Î¤»¤¤¡×
¢¨¥Ä¥¢ー²ñ¾ì¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡Ø¿·½Õ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー2026 ¡Ö½Õ¤Î¤»¤¤¡×¡Ù
[2026Ç¯]
01/12¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÂçºå¡¦ÇßÅÄ¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í
01/13¡Ê²Ð¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í
01/15¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦Spotify O-EAST
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¶¶ËÜ³¨è½»Ò OFFIICIAL SITE
https://hashimotoeriko.com/