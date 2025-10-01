とちぎ住宅フェアにレーヴィス栃木の選手が登場！ 初のトークショーを披露

V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子東地区）のレーヴィス栃木が9月29日（月）、とちぎ住宅フェアに参加することをクラブ公式SNSで発表した。

10月4日（土）と5日（日）に、宇都宮のマロニエプラザで開催される本イベントは、年に1度の県内最大の住宅イベントだ。新築・リフォーム・不動産情報・住宅設備など、住まいの最新情報を収集できるものになっている。

当日は会場内で県内人気のご当地グルメやイベントも随時開催され、そんな中でR栃木の選手たちがトークショーを行うことが決まった。参加選手は、藤巻睦、十文字龍翔、奥村航、林雅裕、小野翔平の5名で、トークの他にクイズ大会も実施し、正解者にはグッズのプレゼントがされる。

またR栃木のブースでは、2026年2月21日（土）と22日（日）にブレックスアリーナ宇都宮にて開催される、つくばユナイテッドSun GAIA戦の試合の観戦チケットが当たる抽選会も行うという。

栃木での家づくりを考えている地元の方々に、プロバレーボールチームであるR栃木を知ってもらえる良い機会になりそうだ。