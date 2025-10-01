“映画×イベント”をコンセプトとした新しい映画館「Theater Aimyou（シアターエミュ）」が、大阪・心斎橋のアメリカ村で11月15日に開業することが決定した。

音楽と空間、クリエイティブを発信するプロデュース業など行うA NEWYOU株式会社代表取締役社長で、自身もアーティストとして勢力的に活動を行う栗原ゆうが発起人となり、俳優・映画プロデューサーの広山詞葉をス ーパーバイザーに迎え、2024年より「#0から映画館をつくる」プロジェクトとして始動していたミニシアター「Theater Aimyou（シアターエミュ）」。大阪・心斎橋のアメリカ村に、イベント特化型ミニシアターとしてオープンする。

「Theater Aimyou（シアターエミュ）」では、「毎日小さな映画祭が開催される映画館」をテーマに、大阪未上映の作品、短編映画、再上映作品、応援上映、ロングラン上映など、映画監督・映画好きによるセレクト上映を行い、“インディーズ映画”と呼ばれる作品を主に上映する。ゆくゆくは心斎橋アメリカ村の映画館、飲食店、アパレル、ネイルサロン、三角公園など、アメリカ村全体をジャックした「アメリカ村映画祭」の開催を目指し、“映画館×映画館”などのコラボイベントも開催していく予定だ。興行収入に加え、作品を通じて多様な広がりを生み出す「映画×イベント」を実施し、新たな収益モデルを構築することにより、映 画監督や関わった人々に還元できるスタイルを確立していくという。スクリーンは1スクリーンで、座席数は20席の予定。

劇場そのものがアートとなる空間作りにも挑戦。国内外で活躍するアーティスト・buggy が劇場の壁画や看板を手がけ、新進気鋭のミュージシャン・音楽かいとがシアターオリジナルサウンドを担当する。

開館日決定に伴い、オープニング上映作品やセレクション上映イベントの開催情報も発表された。11月15日の開館より上映されるのは、阪元裕吾監督『フレイムユニオン 最強殺し屋伝説国岡[私闘編]』と岡粼育之介監督『うぉっしゅ』の2作品。さらにオープニング記念セレクション上映として、元でんぱ組.incのリーダーの相沢梨紗と、イラストレーター・漫画家の原田ちあきがセレクトする作品の上映イベントも開催。年内の上映作品には、新生・堤幸彦＝ユキヒコツツミ監督が世界へ放つ超インディペンデント作品『THE KILLER GOLDFISH』をはじめ、谷山武士監督『大阪古着日和』、鈴木竜也監督『無名の人生』、安田淳一監督『侍タイムスリッパー』が決定しているほか、虹のコンキスタドールのMV応援上映イベントの開催も予定されている。今後のラインナップについては、劇場公式サイトにて随時アナウンスされる。

また、新しい映画カルチャーの発信地の誕生に著名人から応援コメントも到着。堤幸彦や清水崇らがコメントを寄せている。コメント全文は劇場公式サイトにて。

【シアターエミュ応援メッセージ】●堤幸彦（映画監督・演出家）良質で良心的な「商売と趣味の間」の映画館が少なくなる中で、あえてオープンするお二人の大英断に拍手！！かくなる上は Theater Aimyou の“審美眼”がブランド化するまで闘ってほしい！ ワタクシも551を4個で馳せ参じます！

●清水崇（映画監督）僕が大阪で映画の作り手に夢を馳せていた大学時代、こんな劇場があったなら……と、約30年前への想いを馳せざるを得ません！いいや、今からでも！尺が短過ぎる、内容が地味過ぎる、公開時の動員数や視聴率が良くなかったから…劇場で観ていただきたいのにお披露目の機会がない、世に知られぬ作品が幾つもあります！！オーナーの栗原ゆうさん、よろしくお願いします！！気軽に上映してくれて、気軽に観に立ち寄れる劇場を目指して欲しいです！

●マッコイ斉藤（演出家）ゆうちゃんと詞葉ちゃんで映画館嘘だ絶対嘘だ！映画館と言う名の居酒屋で酒飲みたいだけなんじゃないかって、、、とにかくおめでとう今度行かせてくださいその時は！草刈正雄さんの「汚れた英雄」を上映してね

●相沢梨紗あの日・あの時・あの場所で、誰かと観る人生の一本が見つかるかもしれない。映画を中心に集まる人々の人生がクロスする、そんな拠点になる予感がしてワクワクしています！私が映画館で観る映画が面白いと思ったきっかけも、小さなシアターでした。上映映画のチョイス、手作りの映画レビューの掲示、独自の展示など、そのシアターに訪れ映画を観ることで、 誰かの映画へのリスペクトを感じて感動しました。そこにしかない楽しみ方が「Theater Aimyou」で生まれるのが今から楽しみです！

●原田ちあき（イラストレーター・漫画家）シアターエミュができるという話を聞いたとき「ああきっと大阪のサブカルはここからもっと元気になるだろうな」と確信した。新しい大阪のカルチャーの発信の場に、そしてそこを訪れた人たちが映画を通じて大阪の地続きになった面白いカルチャーを渡り歩いていくことだろう。小さな映画館が、誰かにとっての作品や芸術との出会いの中心地になることを心から楽しみにしています。

●眉村ちあき（弾き語りトラックメイカーアイドル）ゆうさん Theater Aimyou 爆誕おめでとうございます。ゆうさんとは仲よぴなので、前々から“映画館をやりたいんだっ！”というお話を聞いてはいましたが、どんどこ突き進んであっっっという間に有言実行をしていて。さすがだなと思っております。 私もエグゼクティブプロデューサーとして映画を2本作ったことがあります故、ゆうさんみたいな頭の柔らかい人が運営するシアターはとても信用ができます！ おもしろいことになりそう。心のいろんな場所を刺激するような素敵な作品に出会える場所として、長く愛されるシアターになることを心より祈っております！ゆうさんへ 遊び行くね ちあきより

●おかもとえみ（シンガーソングライター）アメ村にミニシアター！？ リハとライブの合間にも観に行けちゃうのでは…？！ とワクワクが止まりません。映画館のセレクトって血の通った温かみを感じてついつい足を運んでしまいます！ミニシアターだからこそ観れる作品を楽しみにしております。個人的にはゾンビ特集を是非ともお願いしたいです。

（文＝リアルサウンド編集部）