大泉洋主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』第1話予告編公開！120秒に宮粼あおいらキャストのキャラを凝縮

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系火曜ドラマ『ちょっとだけエスパー』（10月21日放送スタート）より、120秒予告編と第1話のシーン写真が公開された。

■個性溢れる7人のキャラクター＆初公開の本編映像を凝縮

ヒットメーカー・野木亜紀子の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマン・文太が、ちょっとだけエスパーになって 世界を救う（!?）ジャパニーズヒーロードラマ。

本作には、大泉洋（文太）をはじめ、文太の妻として暮らすことになる謎の女性を演じる宮崎あおい（四季/「崎」は、たつさきが正式表記）、文太のエスパー仲間となるディーン・フジオカ（桜介）、高畑淳子（円寂）、宇野祥平（半蔵）、文太らに接近する謎の大学生に北村匠海（市松）、そして文太らをエスパーにした張本人で、「ノナマーレ」の社長に岡田将生（兆）と、豪華すぎるキャストが大集結。

このたび、最新の120秒予告編が大公開。個性溢れる7人のキャラクター＆初公開の本編映像を凝縮したこの映像を観れば、ひと足早くドラマの世界観を楽しめる。

併せて、第1話のシーン写真も公開。半蔵の相棒・柴犬の佐助も初公開となる。

■スーツ＆ドレスで臨むインタビュー＆ポスター撮影メイキング映像も公開

先日、岡田の出演が発表され、ついに超豪華なレギュラーキャスト7名が出揃った。そこで、スペシャルインタビュー第2弾として、ディーン、岡田、北村、高畑、宇野を直撃。「あなたにとってのヒーローは？」「もしエスパーになれるなら、どんな能力が欲しい？」など遊び心溢れるQ＆Aをはじめ、現場の様子、作品への想いをインタビューした。

この楽しいインタビューに、ポスター撮影のメイキングを加えた特別動画は、YouTubeとTVerで限定公開されている。

■番組情報

テレビ朝日系『ちょっとだけエスパー』

10/21（火）スタート

毎週火曜 21:00～21:54

出演：大泉洋 宮崎あおい（「崎」は、たつさきが正式表記） ディーン・フジオカ 高畑淳子 宇野祥平 北村匠海 岡田将生

脚本：野木亜紀子

監督：村尾嘉昭 山内大典

制作著作：テレビ朝日

■関連リンク

TVer視聴サイト

https://tver.jp/series/srm706pd6g

テレ朝ドラマ 公式YouTube

『ちょっとだけエスパー』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/chottodake_esper/

■【画像】ドラマ『ちょっとだけエスパー』第1話シーン写真