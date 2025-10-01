真壁刀義、万博での姿に「すごい」の声 「1人でも多くの命が助かるように」マスター・ワトと“心肺蘇生とAED体験”
新日本プロレスの真壁刀義とマスター・ワトが、9月29日に大阪・関西万博の「国際赤十字・赤新月運動館」イベントに登場し、心肺蘇生とAED体験を実施した。
【動画・写真】真壁刀義、万博で“心肺蘇生とAED体験”
「国際赤十字・赤新月運動館」のインスタグラムは、2人が真剣に体験する動画を公開。「いざというときに命を救えるスキルと勇気を持った人が増えることを願っています！」と呼びかけた。
「新日本プロレスリング株式会社営業部」のXでも「多くの方に体験してもらい、1人でも多くの命が助かるようになって欲しいと語る真壁選手&ワト選手でした！」と報告。
「すごい。アスリートが一緒にする事で、好感度も上がりますね」など、感嘆の声が寄せられている。
【動画・写真】真壁刀義、万博で“心肺蘇生とAED体験”
「国際赤十字・赤新月運動館」のインスタグラムは、2人が真剣に体験する動画を公開。「いざというときに命を救えるスキルと勇気を持った人が増えることを願っています！」と呼びかけた。
「新日本プロレスリング株式会社営業部」のXでも「多くの方に体験してもらい、1人でも多くの命が助かるようになって欲しいと語る真壁選手&ワト選手でした！」と報告。
「すごい。アスリートが一緒にする事で、好感度も上がりますね」など、感嘆の声が寄せられている。