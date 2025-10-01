映画『国宝』オリジナルサウンドトラック、11・26にCDリリース決定 店舗別のオリジナル特典も
興行収入150億円を突破し、社会現象を巻き起こしている映画『国宝』のオリジナルサウンドトラック『国宝 オリジナル・サウンドトラック』が、11月26日にCDリリースされることが決定した。
【動画】感動が蘇る…！映画『国宝』スペシャルミュージックビデオ
吉沢亮が主演を務め、横浜流星が共演する同作は、実写邦画としては22年ぶりに150億円を突破し、大ヒットを記録している。
音楽を手がけるのは、作曲家・ピアニストとして活躍する原摩利彦。主題歌「Luminance」では、作詞に坂本美雨、歌唱にKing Gnuの井口理を迎えたコラボレーションが実現している。井口の透き通った歌声と魂の高揚を感じさせる音楽が、美しく壮大な『国宝』の物語のラストを締めくくり、感動の涙で劇場を席巻するような楽曲に仕上がっている。
サウンドトラックは映画公開日の6月6日にあわせて配信リリースされ、CDは11月26日に発売となる。店舗別のオリジナル特典として、Amazonでは「国宝ロゴオリジナルメガジャケット」、応援店では「国宝ロゴオリジナルスマホサイズステッカー」が用意されている。
主題歌「Luminance」原摩利彦 feat. 井口理と映画本編の映像を組み合わせたスペシャルミュージックビデオも、8月30日に公開されており、映画の余韻とともにその世界観をさらに味わえる内容となっている。
■『国宝 オリジナル・サウンドトラック』収録曲
M01. Catastrophe
M02. 国宝メインテーマ
M03. 新世界
M04. 万菊 I
M05. 白亜
M06. 開花
M07. 夜明け
M08. 白夜
M09. Fons
M10. 契約 I
M11. 継承
M12. 襲名前夜
M13. 幕
M14. 契約 II
M15. 欲望
M16. 幻影
M17. 万菊 II
M18. 一対の宝玉
M19. 永い夜 I
M20. 永い夜 II
M21. 微光
M22. Vida
M23. 鷺娘
M24. 国宝
M25. 域
M26. Luminance
