SKY-HI×STARGLOWが『THE FIRST TAKE』に登場 話題の「At The Last」を一発撮りパフォーマンス
ラッパー、プロデューサー、経営者として多彩な顔を持ち、音楽業界内でも唯一無二の存在としてシーンを牽引するSKY-HIと、彼がCEOを務めるBMSGの第3のボーイズグループ・STARGLOWが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に登場する。
STARGLOWは、BE:FIRST、MAZZELに続く3組目のBMSG所属ボーイズグループで、話題のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生した。今回『THE FIRST TAKE』で披露される楽曲は、同オーディションのテーマ曲「At The Last」。アグレッシブで力強いオルタナティブトラックに、テクニカルなラップとエモーショナルな歌を乗せ、夢を見ることの尊さや、生き様の美しさを鼓舞する、魂を揺さぶるようなアンセムとなっている。
プレミア公開はきょう夜10時を予定。オーディションから生まれたSTARGLOWのメンバーが、SKY-HIに挑むような特別なスタイルで一発撮りパフォーマンスに臨む。
■SKY-HI コメント
『THE FIRST TAKE』は5年前に出させていただいて、知っているはずの緊張感なんですけど、やっぱ生まれて初めて感じる何かがあったし、昨日(収録前日)もSTARGLOWと会ってたんですけど、昨日と今日でもう変わってるから、その瞬間瞬間を、二度と戻らない一瞬を、今一緒に過ごせているんだなっていうことを歌いながら感じました。
